Neuquén 2026: la Vendimia se consolida como política pública para diversificar la producción

El gobernador Rolando Figueroa destacó que este esquema fortalece el turismo local y apoya a los nuevos emprendedores.

El gobernador Rolando Figueroa durante la presentación del calendario 2026.

Neuquén dio inicio a la Vendimia 2026, un mes de festejos que recorrerá toda la provincia del 7 al 28 de marzo, culminando con un torneo de polo por la "Copa Vendimia". Durante la presentación del calendario, el gobernador Rolando Figueroa destacó el respaldo estatal a esta iniciativa de las bodegas locales. Según el mandatario, el evento trasciende la cosecha para consolidar un modelo que une producción, turismo e identidad mediante la cooperación público-privada.

“Necesitamos la ayuda de todos y tenemos que hacer mucha sinergia. Sin lugar a dudas, el Estado faltaba, era una pata que faltaba en esta promoción”, afirmó Figueroa al enfatizar que el respaldo oficial actual busca robustecer una celebración que, hasta hoy, dependía exclusivamente del esfuerzo privado de las bodegas.

Figueroa destacó que este esquema fortalece el turismo local y apoya a los nuevos emprendedores, reafirmando que la vitivinicultura es una pieza clave para lograr una economía provincial más diversificada y sólida.

De este modo, declaró que la inversión en infraestructura contribuye a la logística productiva y fortalece el enoturismo en todas las regiones. “En toda la historia de la provincia se hicieron 1.150 kilómetros de rutas pavimentadas. Hoy estamos interviniendo más de 1.400 kilómetros entre pavimentación y repavimentación. ¿Qué tiene que ver la ruta con lo nuestro? Tiene que ver todo, porque sin poder llevar a los turistas a los lugares donde ustedes producen, se hace mucho más difícil”, dijo Figueroa.

Por otro lado, continuó diciendo que deben "generar un ecosistema que nos permita potenciar nuestra gastronomía, nuestra producción y nuestros vinos”, y agregó que Neuquén tiene la oportunidad de mostrar que “no somos solo gas y petróleo, que tenemos muchísima riqueza y muchísimo para mostrar”.

Calendario de la Vendimia Neuquina 2026 La Vendimia 2026 contempla siete acciones distribuidas en las regiones Alto Neuquén, Comarca, Vaca Muerta y Confluencia: 7 de marzo – Magic Vinos Patagonia : Casino Magic Neuquén / 20:00 a 01:00 hs

– : Casino Magic Neuquén / 20:00 a 01:00 hs 13 de marzo – Vendimia Neuquina Chos Malal : 18:00 a 00:00 hs / Bodega Desde La Torre – Sunset de Vendimia

– : 18:00 a 00:00 hs / Bodega Desde La Torre – Sunset de Vendimia 14 de marzo – Festival Vendimia Neuquina : Bodega Malma / 13:00 a 00:00 hs

– : Bodega Malma / 13:00 a 00:00 hs 15 de marzo – Jornada de Cosecha Familiar : Bodega Mabellini / 10:00 a 15:00 hs

– : Bodega Mabellini / 10:00 a 15:00 hs 20 de marzo – Wine Tasting Vendimia : Hilton Garden Inn Neuquén / 20:00 a 00:00 hs

– : Hilton Garden Inn Neuquén / 20:00 a 00:00 hs 21 de marzo – Festival Vendimia Neuquina : Bodega Familia Schroeder / 13:00 a 00:00 hs

– : Bodega Familia Schroeder / 13:00 a 00:00 hs 21 de marzo – Festival Vendimia y Aniversario : Bodega Cutral Co / 13:00 a 00:00 hs

– : Bodega Cutral Co / 13:00 a 00:00 hs 27 y 28 de marzo – Festejos Centrales Vendimia Neuquina: Sarita Polo Club – Torneo de Polo Copa Vendimia

