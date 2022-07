Suba del dólar turista: preocupación en las agencias de viajes

"Expresamos nuestra extrema preocupación por el cambio constante de las reglas de juego y la falta de previsibilidad que tiene el sector para operar con normalidad. Representamos a una industria que es generadora e impulsora de empleo genuino en el mundo y en la Argentina", rezaba el comunicado.

Por su parte, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) indicó que “castigar al turismo encareciendo los viajes al exterior es no comprender el funcionamiento de una industria que genera trabajo en cada rincón de Argentina".

Qué dicen los asesores de viajes

Con opiniones variadas, algunos asesores de viajes compartieron con Ámbito su parecer respecto a esta nueva implementación, y dejaron en claro su postura.

“La plata se recupera, solamente viaja la gente que tiene dólares; la moneda pasó de costar 240, a 260 y 280. Digamos que para cambiarlo en pesos no le modifica nada. La política del Gobierno fue esa creo; hace poquito cambiaban a 240 para viajar, ahora lo hacen a 280, y después aumentan los impuestos. Al tipo que tiene plata, no le importa. La gente que no tiene esa posibilidad, sabemos que no va a ir a comprar dólares para viajar”, indicó Osvaldo, uno de los asesores de viajes.

Y agregó: “Yo tengo pasajeros que están en una buena situación financiera y pueden hacerlo. Tenés varios grupos: los que se mandan a mudar, que son muchos, cada vez más; los que tienen familiares, que van a visitarlos y se ahorran mucha plata y alguno que otro que tiene la posibilidad de gastarla en el Caribe”.

Por su parte, otro asesor concluyó asegurando que “nosotros no sabíamos que se barajaba poner un 10% más para los paquetes al exterior, nadie lo sabía. No te puedo decir si la gente llamó antes de la medida por miedo a que se lleve a cabo como finalmente se dio. Si te puedo decir que previo a la medida, se vendió muchísimo. Ahora no es que se paró, sorprendió muchísimo”.

En tanto, Pablo Godoy, Director de Club Med para Argentina y países hispánicos de América del sur, explicó que están "expectantes por entender los impactos que tendrá esta medida en la demanda".

"Sabemos que el engagement de nuestros clientes con nuestra marca es muy alta, al igual que la propension del mercado argentino hacia la categoría. Son datos positivos que pueden predecir un efecto menor al esperado. En términos nominales, el impacto final en precio total en comparación con los precios del día de ayer (expresado en pesos), es del orden del 6%. Este cálculo no contempla los posibles aumentos futuros del tipo de cambio oficial, es solo una foto a los efectos de entender la magnitud de la distorsión incorporada al modelo habitual con el que trabajaba el mercado", indicó a este medio.

"Desde Club Med estamos trabajando en implementar acciones comerciales destinadas a seguir proporcianando una excelente propuesta de valor, interpretando la nueva coyuntura y sus desafios", cerró.