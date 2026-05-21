El pedido de intervención a Formosa desató un nuevo conflicto entre los libertarios y Victoria Villarruel

El senador Francisco Paoltroni acusó a la vicepresidente de prohibirle el uso del Salón Azul del Senado para presentar la iniciativa y de ser "cómplice" de Gildo Insfrán y José Mayans. La funcionaria respondió en duros términos.

El pedido de intervención federal a Formosa impulsado por el senador Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza) derivó en una nueva escalada entre los libertarios y la vicepresidente Victoria Villarruel , una reyerta que incluyó acusaciones y fuego cruzado en las redes sociales.

Todo comenzó cuando Paoltroni convocó a un acto para presentar el proyecto que busca dar por tierra con el gobernador Gildo Insfrán y nombrar a un representante del Estado nacional en su lugar . El evento estaba fechado para el martes pasado a las 17 en el Salón Azul del Congreso.

Sin embargo, cerca del horario fijado, se lo comunicó al legislador que la ceremonia debía trasladarse al anexo de la Cámara alta . El hecho generó malestar en el dirigente violeta, que finalmente debió ceder y fijó nueva dirección.

Durante la exposición, disertaron dirigentes formoseños como la diputada provincial Gabriela Neme , el líder originario Félix Díaz y el constitucionalista Daniel Sabsay , uno de los autores del proyecto de intervención federal.

La acción no terminó allí. Una vez finalizado el acto, las redes sociales fueron escenario de cruces entre los impulsores de la iniciativa y la vicepresidente Victoria Villarruel, a quien acusan de haberles prohibido el Salón Azul en connivencia con Insfrán y con el senador peronista José Mayans, también formoseño.

"Mientras las víctimas de Formosa iban al Senado a contar el dolor, el abuso y la persecución que sufren bajo Gildo Insfrán, Villarruel decidió correr el acto y escondernos", disparó Neme en su cuenta.

Acto seguido, aseguró que cuando había que escuchar a quienes padecen atropellos, "eligió ceder a las presiones del poder. Así también se garantiza impunidad: silenciando a las víctimas y protegiendo a los responsables". Por último, afirmó: "Javier Milei tiene razón cuando la llama KUKARRUEL".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gabrielaneme/status/2057251987322777674&partner=&hide_thread=false Qué bueno, Vicepresidenta, que tenga tiempo para hacer chistes mientras las víctimas de la dictadura formoseña eran corridas del Congreso como si molestaran.

En vez de ironizar sobre drogas, explique por qué prioriza a los narcotraficantes dándole lugar a la nota del senador… https://t.co/AzSM3JgC7s pic.twitter.com/NUtQDX6mFl — Gaby Neme (@gabrielaneme) May 21, 2026

En otra publicación, la diputada provincial acusó a Villarruel de ser "impostora" y "cómplice del feudalismo de Insfrán y Mayans". Consideró, también, que la funcionaria "pudo sacarnos un salón pero no nos calló". "No vaya más a Formosa a hacerse la que le importa el sufrimiento de un pueblo porque Ud eligió estar del lado de los montoneros de la vida. Que Dios perdone su hipocresía", completó Neme.

Lejos de aceptar las acusaciones, la titular del Senado recogió el guante y contestó en duros términos: "Señora, no la conozco. Pero, ud se fumó un ombú?", comenzó el post de la funcionaria. Acto seguido, planteó: "Solo alguien drogado podría acusarme de montonera, de estar del lado de los narcotraficantes o de participar en alianzas inexistentes. Dígale NO a las drogas".

Posteriormente, la vice apuntó contra Paoltroni: "Esa es la realidad NADIE acompaña su proyecto y eso no es culpa mía. Ni siquiera el salón a designar es algo de lo que el Presidente de la Cámara se ocupa, porque para eso está la Secretaría Parlamentaria".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2057227974798090643&partner=&hide_thread=false Señora, no la conozco. Pero, ud se fumó un ombú? Solo alguien drogado podría acusarme de montonera, de estar del lado de los narcotraficantes o de participar en alianzas inexistentes. Dígale NO a las drogas. https://t.co/qTXYyeDsr7 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 20, 2026

El senador, por su parte, hizo un descargo en su cuenta de X, en el que denunció que el Salón Azul no fue utilizado para ninguna actividad a la hora en la que él había convocado a sus invitados.

"La única intención fue impedir que el encuentro se realizara en el Palacio, donde hay una mayor circulación de senadores para que puedan escuchar las atrocidades del régimen de Insfrán, el gobernador no monárquico que más tiempo lleva en el poder", disparó.

Por último, explicó que "víctimas del modelo" expusieron sobre las reelecciones indefinidas, la ley de lemas, "las burlas a la Constitución Nacional", la desobediencia al fallo de la Corte Suprema, las violaciones a los derechos humanos, la violencia institucional, el abuso de poder, la justicia dependiente del Ejecutivo y la inexistencia de la propiedad privada. No hay justificación.

En las últimas semanas, Villarruel había profundizado su distancia del oficialismo, a reclamar la Declaración Jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en sintonía con lo que ya había planteado Patricia Bullrich.

Durante una visita a Rosario, en Santa Fe, para participar de una misa en homenaje a su padre, Eduardo Villarruel, fue consultada por la prensa sobre el frente judicial que afronta el Ejecutivo a raíz de la causa contra el exvocero.

“Estamos todos esperando su declaración jurada”, dijo Villarruel ante la promesa de Adorni de presentar la documentación respaldatoria de su situación patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, mediante la cual -dijo el jefe de Gabinete- echaría luz y despejaría las dudas sobre los gastos registrados en los últimos dos años.