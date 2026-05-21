Otro gran jugador de Wall Street redobla su apuesta por acciones argentinas: cuáles salió a comprar

El fundador de Discovery Capital Management volvió a aumentar su exposición a empresas argentinas durante el primer trimestre de 2026. YPF, bancos y energía lideran el renovado interés de los grandes fondos internacionales por el mercado local.

Robert Citrone se había retirado en las elecciones de medio término.

El megainversor estadounidense Robert Citrone volvió a profundizar su apuesta por los activos argentinos durante el primer trimestre de 2026 y reforzó posiciones en compañías clave como YPF, Grupo Financiero Galicia, BBVA Argentina y Adecoagro.

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A través de su fondo Discovery Capital Management, el ex socio de Tiger Management incrementó significativamente su exposición al mercado local, consolidando un renovado interés de Wall Street por las acciones argentinas tras la mejora de expectativas económicas y el avance del sector energético.

Los movimientos quedaron reflejados en la presentación trimestral del formulario 13F ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, documento donde los grandes fondos informan sus tenencias accionarias. Según los datos reportados, cerca del 5% de las inversiones en acciones de Discovery Capital ya están vinculadas a empresas argentinas.

El principal foco de Citrone volvió a ser YPF. Durante el primer trimestre, Discovery Capital compró 268.092 acciones adicionales de la petrolera y elevó su posición total hasta 538.192 papeles.

Al cierre de marzo, la inversión en YPF estaba valuada en aproximadamente u$s24,8 millones y representaba cerca del 1,24% de toda la cartera accionaria del fondo. La petrolera aparece hoy como uno de los activos argentinos más buscados por los grandes inversores globales, principalmente por el potencial exportador de Vaca Muerta y el desarrollo del negocio de shale oil y shale gas.

El mercado además apuesta a que Argentina incremente fuertemente sus exportaciones energéticas en los próximos años, en un contexto donde el Gobierno busca consolidar el ingreso de dólares provenientes del sector.

Más exposición a bancos argentinos

Citrone también reforzó posiciones en el sector financiero argentino. En Grupo Financiero Galicia (GGAL), el fondo adquirió 228.500 acciones adicionales y elevó su participación total a 869.129 papeles.

La posición en el principal banco privado del país alcanzó un valor cercano a US$4,59 millones y ya representa aproximadamente el 2,02% del portafolio total de Discovery Capital.

Otro movimiento importante fue sobre Banco BBVA Argentina (BBAR). El fondo compró 559.400 acciones durante el trimestre y alcanzó una posición total de 1.007.500 papeles. La inversión quedó valuada en alrededor de u$s16,1 millones y representa cerca del 0,8% de la cartera.

El agro también apareció entre las apuestas del fondo. Discovery Capital sumó 70.682 acciones de Adecoagro y elevó su tenencia hasta 1.274.217 papeles.

La posición alcanza actualmente un valor cercano a u$s19,1 millones, favorecida además por la fuerte suba que registró la acción durante 2026.

El interés por compañías vinculadas al agro y la energía refleja el posicionamiento de muchos fondos internacionales sobre sectores considerados estratégicos para la generación futura de dólares en la Argentina.

La única gran excepción dentro de la estrategia argentina de Citrone fue Banco Macro. Discovery Capital decidió liquidar completamente su posición en la entidad financiera y vendió las 49.000 acciones que mantenía previamente. Aun así, el balance general muestra un incremento significativo de la exposición del fondo al mercado argentino durante los primeros meses del año.

El regreso de Citrone a Argentina

La estrategia de Citrone sobre Argentina tuvo fuertes cambios en el último año. Tras la derrota de Javier Milei en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires en 2025, Discovery había decidido desarmar completamente sus posiciones en YPF y Galicia ante el aumento de la incertidumbre política.

Sin embargo, hacia fines de 2025 el fondo comenzó a reconstruir posiciones y durante el primer trimestre de 2026 profundizó nuevamente las compras de activos argentinos. El movimiento refleja un regreso gradual del apetito de Wall Street por el riesgo argentino, especialmente en sectores vinculados a energía, bancos y exportaciones.

Citrone no es el único gran inversor internacional que volvió a apostar fuerte por empresas argentinas. Uno de los casos más relevantes es el de Stanley Druckenmiller, considerado una leyenda de Wall Street. A través de Duquesne Family Office, el inversor incrementó su exposición en YPF y convirtió a la petrolera en una de las principales posiciones de su cartera.

Robert Citrone 2.webp Robert Citrone y Javier Milei

Durante el trimestre compró más de 2,6 millones de acciones adicionales y alcanzó una tenencia valuada en casi u$s150 millones.

Además, Druckenmiller mantiene inversiones en:

Vista Energy

MercadoLibre

El ETF Global X MSCI Argentina (ARGT)

Otro nombre destacado es Howard Marks, fundador de Oaktree Capital Management. Su fondo incorporó por primera vez acciones de YPF durante el trimestre tras comprar 886.465 papeles valuados en aproximadamente US$41 millones.

El renovado interés de grandes fondos internacionales coincide con varios factores que mejoraron la percepción sobre la Argentina:

La recuperación del sector energético.

El desarrollo de Vaca Muerta.

La mejora de expectativas macroeconómicas.

La desaceleración inflacionaria.

El avance del programa económico del Gobierno.

Y la fuerte recuperación de las acciones argentinas en Wall Street.

En ese contexto, YPF se consolidó como el principal vehículo de exposición al potencial energético argentino y como uno de los activos favoritos entre los grandes inversores globales.