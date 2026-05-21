Del carnet de mochilero a las palomas mensajeras: las curiosas normas que podría dar de baja la ley Hojarasca

Con la aprobación en la Cámara baja, el Gobierno podrá derogar decenas de leyes. El proyecto fue impulsado por Federico Sturzenegger.

La Cámara de Diputados otorgó este miércoles media sanción al proyecto de ley conocido como “Hojarasca” , una iniciativa promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , que apunta a derogar decenas de leyes consideradas obsoletas o innecesarias por el oficialismo.

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La propuesta consiguió 138 votos afirmativos , 96 rechazos y 9 abstenciones tanto en la votación general como en la particular.

El proyecto recibió el respaldo de La Libertad Avanza , el PRO , la UCR , el MID , Innovación Federal , Independencia , Elijo Catamarca y parte de Provincias Unidas , mientras que Unión por la Patria y la izquierda votaron en contra.

Entre las normas incluidas aparecieron varias disposiciones consideradas insólitas por el Gobierno. Una de las más comentadas fue la ley 20.802 , que establecía un carnet obligatorio para mochileros que hicieran dedo con fines turísticos. Según el Ejecutivo, esa normativa habilitaba incluso detenciones policiales sin causa y violaba la libertad de circulación.

También figura la derogación de la ley 27.171, que obligaba a registrar palomas mensajeras de carrera mediante controles de la Federación Colombófila Argentina. El oficialismo sostuvo que se trata de una “intervención estatal innecesaria” sobre actividades privadas.

Otra norma que el Gobierno busca eliminar es la ley 20.120, que obligaba a informar y solicitar autorizaciones policiales para reuniones públicas en lugares cerrados. Según el proyecto, atentaba contra libertades constitucionales.

Dentro del listado también aparecen leyes que autorizaban emisiones de televisión color, regulaban sistemas de microfilmación o creaban fondos y premios estatales.

Entre ellas figura la ley 21.895, sancionada en 1978, que habilitaba formalmente la televisión color en el país. El Ejecutivo consideró que mantener una ley específica para permitir una tecnología ampliamente instalada resultaba “regresivo”.

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Además, el proyecto propone eliminar el Premio Nacional a la Calidad, distintos incentivos culturales y fondos estatales vinculados a organismos hoy prácticamente inactivos.

El oficialismo tuvo que retroceder en algunos puntos

Pese al avance del proyecto, el Gobierno debió retirar algunas derogaciones ante la resistencia de distintos bloques.

Uno de los casos más notorios fue la decisión de mantener vigente la ley 20.959, que otorga credenciales de libre circulación y estacionamiento para legisladores nacionales.

Inicialmente, el oficialismo proponía eliminarla al considerar que contradecía el principio de igualdad ante la ley, aunque finalmente cedió tras las presiones parlamentarias.

La oposición denunció un avance sobre áreas estratégicas

Desde la oposición cuestionaron especialmente la eliminación de leyes vinculadas a ciencia, industria y producción pública.

El diputado Jorge Taiana criticó la intención de derogar la ley 20.496 sobre fertilizantes, la ley 22.426 de transferencia tecnológica y la ley 26.688, que declara de interés nacional la producción pública de medicamentos.

Según el legislador, el oficialismo busca “desmantelar herramientas de protección para sectores estratégicos”.

Por su parte, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, advirtió que detrás de la iniciativa existe una intención de avanzar sobre empresas públicas y estructuras vinculadas a ciencia y tecnología. “Quieren liquidar empresas estratégicas para la defensa, la ciencia y la tecnología”, sostuvo.

El proyecto ahora deberá debatirse en el Senado

Tras obtener media sanción en Diputados, la ley “Hojarasca” será enviada al Senado, donde el oficialismo buscará convertir en definitivas las derogaciones impulsadas por el equipo de Federico Sturzenegger.