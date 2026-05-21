MSCI toma la decisión en junio: las probabilidades de que Argentina salga de la categoría "standalone"

En junio saldrá la publicación de la Consulta Anual del MSCI sobre la Clasificación de Mercados . Argentina busca subir de la categoría "standalone" , en la cual permanece desde 2021 cuando fue degradado por los continuos controles de capitales. Comparte esta categoría con países como Panamá, Trinidad y Tobago y Zimbabue. Al respecto, expertos analizaron la posibilidad de que se abra un período de consulta para elevar al país a Mercado Frontera o la más improbable situación de que sea recategorizado de manera inmediata.

Cabe recordar que Argentina fue degradada desde Mercados Emergentes a la categoría “standalone” en junio de 2021 y desde esa fecha se mantiene en el escalafón más bajo . En su momento, el presidente del Comité de Políticas del Indice MSCI, Craig Feldman , dio sus justificaciones en un comunicado oficial: "Desde septiembre de 2019, los inversores institucionales internacionales han estado sujetos a la imposición de controles de capital en el mercado de renta variable de Argentina".

Cabe recordar que el país había ascendido en junio de 2018 a la categoría de Mercado Emergente (dos niveles más altos que ahora) durante la presidencia de Mauricio Macri. La decisión que tomó el MSCI se basó en el levantamiento de las restricciones al ingreso y egreso de capitales, y de los controles cambiarios. Este ascenso buscaba atraer inversiones extranjeras y reflejar una mayor apertura económica por parte del gobierno de Cambiemos.

"La probabilidad de que Argentina entre en revisión en junio es razonable, pero una reclasificación efectiva inmediata luce menos probable" , le dijo a Ámbito, Alejandro Bianchi, fundador de AsesorDeInversiones.com , y recordó que el MSCI no solo mira valuaciones o performance: exige accesibilidad real para inversores extranjeros, libre movilidad de capitales (cepo que Argentina aún no levantó para personas jurídicas), mercado cambiario funcional, liquidez, settlement/custodia y estabilidad regulatoria.

A su vez, Gabriel Baggatini, creador de Finanzas con Gabriel, también en charla con este medio opinó sobre los diferentes caminos que puede tomar MSCI: "La posibilidad de una reclasificación de Argentina hoy existe, aunque el escenario más probable sería primero el ingreso del país en “revisión” dentro de la Consulta Anual de junio. El objetivo natural sería volver primero a la categoría de Mercado de Frontera y, más adelante, eventualmente recuperar el status de Mercado Emergente".

Por último, Rafael Di Giorno, de Proficio, también dio su veredicto a Ámbito: "La especulación creo que es que se abra un periodo de consulta para ver si somos Mercados de Frontera. Pero una de las cosas que ellos más miran son los controles cambiarios y por lo que veo el Gobierno no pareciera tener la voluntad antes del fin del mandato de Milei de hacer una remoción del 100% del cepo cambiario con lo que me cuesta ver una reclasificación por ese lado".

Qué necesita Argentina hoy para volver a ser frontera o emergente

Para Baggatini, en los últimos meses hubo señales positivas vinculadas a cierta normalización financiera y una mejora en las condiciones macroeconómicas. Sin embargo, aclaró que el "MSCI suele poner mucho foco en la accesibilidad real del mercado para inversores extranjeros y en la estabilidad de las reglas de juego". Al respecto recordó que las recientes palabras del presidente del BCRA, Santiago Bausili, no van del todo en ese rumbo.

El titular de la entidad ratificó que no está entre las prioridades eliminar las restricciones cambiarias para empresas y que parte del cepo corporativo “podría quedar así”. "Es decir, todavía persisten limitaciones importantes para operaciones cambiarias de personas jurídicas, algo que MSCI históricamente observa muy de cerca al momento de definir clasificaciones", remarcó el experto.

Y acotó: "Por eso, más allá de las expectativas positivas del mercado, probablemente MSCI espere ver una consolidación más profunda y sostenida antes de avanzar efectivamente con una reclasificación. Hoy Argentina necesita continuidad en la apertura cambiaria, libre acceso para inversores extranjeros, capacidad de repatriar capitales y mayor profundidad y liquidez".

Por su parte, Bianchi aclaró qué fue lo que expresó sobre Argentina el MSCI en su informe de 2025: "Si bien Argentina siguió como Standalone Market, MSCI reconoció mejoras por el levantamiento parcial de restricciones. Pero es Argentina, quien sabe si la 7340 no es eliminada antes. Por lo pronto creo que el Gobierno está esperando a comprar los dólares que tiene comprometidos con el FMI para hacer ese levantamiento final. De manera que mi escenario base es que en junio 2026 podría ser el ingreso a watchlist/revisión, y una eventual reclasificación —a Frontier o Emerging— sería más probable recién en el ciclo siguiente".

Qué significa ser desarrollado, emergente, de frontera o independiente

Ser Standalone (o mercado independiente) según el MSCI es la más baja categoría financiera que clasifica a un país. Lo deja fuera de los mercados desarrollados, emergentes o de frontera. Representa un "limbo" para economías con restricciones severas de capital, baja liquidez o inestabilidad, lo que provoca la exclusión de los principales fondos de inversión globales y limita el ingreso de capitales extranjeros.

La categoría que le sigue es el Mercado de Frontera que significa que un país es clasificado como una economía en desarrollo con un mercado de capitales menos avanzado, más pequeño, ilíquido y con mayor riesgo que los mercados emergentes, pero con un desarrollo superior a los países menos adelantados. Están en esta categoría países como Croacia, Marruecos y Sri Lanka.

Los Mercados Emergentes como Brasil, Chile, Colombia, Perú y México, presentan un buen tamaño y liquidez del mercado accionario, profundidad y diversidad de emisores, acceso para inversores extranjeros, infraestructura de negociación y liquidación, transparencia regulatoria y protección legal de inversores.

Por último, el Mercado Desarrollado significa un país cuya bolsa y sistema financiero cumplen criterios altos de profundidad, liquidez, accesibilidad y estabilidad. Algunos de los ejemplos son: Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, Francia, Canadá, Australia, Suiza, Países Bajos, y Suecia.