El ídolo de toda una generación que gana millones de dólares cada año por quedar en la historia

Fue la imagen que motivó e inspiró a un sinfín de niños y adolescentes, lo cual también lo ayudó a crear una inmensa fortuna.

El héroe de niños, adolescentes y adultos consiguió forjar una fortuna gracias a su inmenso talento. Freepik

Convertirse en el modelo a seguir de millones de niños, adolescentes e incluso algunos adultos no es fácil, en especial para perdurar con el paso del tiempo. Pero hay quienes lo consiguen a base de su talento y carisma, lo cual es una herramienta clave para poder ser una influencia para sus propios fanáticos.

Tony Hawk fue la cara de maniobras imposibles con el skate, su herramienta clave para convertirse en el ídolo de toda una generación. Eventos en vivo con grandes multitudes, una enorme cantidad de merchandising y el rostro de un videojuego que al día de hoy les saca sonrisas a varias personas fueron algunos de los logros que lo ayudaron a forjar una fortuna.

Tony Hawk REUTERS/Mike Blake El deportista dejó una huella imborrable en su época, siendo la figura favorita de niños y adolescentes. REUTERS/Mike Blake La historia de Tony Hawk y cómo se convirtió en multimillonario Tony Hawk empezó a destacarse en el skate desde muy chico, pero su caso es particular porque logró ganar dinero en un deporte que, durante los años 80, tenía premios bajos y poca estructura comercial. A los 14 años se convirtió en profesional y comenzó a cobrar por competencias, exhibiciones y patrocinios, algo poco común para un adolescente en una disciplina todavía marginal.

A comienzos de los 90, cuando el skate perdió popularidad y muchos profesionales quedaron sin ingresos, tomó una decisión clave: dejar de depender solo de competir y pasar a construir negocios propios. En 1992 fundó Birdhouse Skateboards, una marca de tablas y productos de skate que no se limitó a usar su nombre, sino que se apoyó en equipos profesionales, distribución internacional y ventas constantes, incluso cuando él ya no competía al máximo nivel.

El punto de inflexión llegó en 1998, cuando firmó con Activision para crear el videojuego Tony Hawk’s Pro Skater. Negoció participar de las ganancias y no solo un pago fijo por su imagen. El juego fue un éxito inmediato y se transformó en una saga con lanzamientos durante más de 20 años, convirtiéndose en su principal fuente de ingresos gracias a los millones en ventas.

Con ese respaldo económico, amplió su actividad fuera del skate tradicional. Creó Boom Boom HuckJam, un show itinerante que combinaba deportes extremos y música en vivo, con venta de entradas y sponsors. Además, lanzó líneas de indumentaria, produjo contenidos audiovisuales y comenzó a invertir en empresas ajenas al skate, como Blue Bottle Coffee, apostando a negocios de largo plazo. Cientos de millones: el patrimonio de Tony Hawk El patrimonio neto de Tony Hawk está estimado en 140 millones de dólares, debido a su carrera como skater profesional, lo cual le trajo una gran cantidad de sponsors. Aunque la mayoría de su dinero proviene de sus regalías del reconocido videojuego Tony Hawk's Pro Skater, el cual genera una gran demanda en la actualidad gracias a sus distintas versiones. El deportista extremo también ha mostrado su lado filantrópico, ya que contribuye constantemente a la posibilidad de brindarle a personas de bajos recursos la oportunidad de patinar. Creó su fundación para impulsar la creación de skateparks seguros y legales en Estados Unidos, con más de 596 proyectos en todo el país.

