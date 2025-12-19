Se volvió millonario por fundar Microsoft, pero donará casi el 99% de su herencia ¿De cuánto es la fortuna de Bill Gates? + Seguir en









Una figura importante de la tecnología mundial eligió enfocar su patrimonio a las causas sociales y un destino distinto para su familia.

Bill Gates va a donar el 99% de su fortuna a causas sociales, dejandole un bajo porcentaje a sus hijos. Reuters

A lo largo de décadas, uno de los nombres más influyentes del sector tecnológico acumuló una riqueza, que lo ubicó entre las personas más acaudaladas del planeta. De todas formas, su mirada sobre el dinero lo hizo tomar una decisión sorprendente que dejó a todo el mundo atónito.

Dejando de lado lo que se suele ver en personas de este perfil, su plan busca reducir de forma drástica lo que quedará en manos de sus descendientes y aprovecharla para reforzar el impacto social de sus recursos a nivel mundial.

bill gates2.webp ¿Quién es Bill Gates? Bill Gates nació en Estados Unidos y alcanzó la fama mundial al crear, junto a Paul Allen, una empresa que transformó la informática personal. Desde los años 80, su compañía se convirtió en un pilar del software y marcó el rumbo de la digitalización en hogares, oficinas y gobiernos.

Con el paso del tiempo, Gates se alejó de la gestión de la firma tecnológica y empezó a enfocarse en otros intereses. La filantropía pasó a ocupar un rol central en su agenda, con mucha fijación en la salud pública, la educación y la reducción de la pobreza.

Tras su divorcio en 2021, continuó al frente de la fundación que había creado junto a Melinda French Gates. A pesar de la separación, ambos siguieron trabajando en los proyectos solidarios, con presupuestos anuales cada vez más elevados y ayudando a distintos países.

Una decisión sorprendente: ¿qué herencia le dejará a sus hijos? En varias entrevistas, Gates explicó que sus hijos no recibirán una porción relevante de su patrimonio. Según su postura, entregarles una suma desmedida no contribuiría a su desarrollo personal ni a su autonomía. Cada uno va a acceder a menos del uno por ciento del total, una cifra que, aun así, es enorme en términos globales. Con ese monto, sus descendientes se ubicarán dentro del sector más rico del planeta, aunque lejos de las cifras que manejó su padre. El empresario remarcó que su prioridad siempre fue ofrecer educación, contención y oportunidades, sin condicionar el futuro de sus hijos a una estructura empresarial heredada ni a una riqueza sin propósito. Fortuna de Bill Gates Su patrimonio está por encima de los 160.000 millones de dólares. A lo largo de su vida, ya destinó millones a donaciones, principalmente a través de su fundación. En los últimos años, los aportes superaron los 40.000 millones de dólares, enfocándose en las campañas de vacunación, investigación médica y asistencia en regiones vulnerables. El presupuesto anual de la organización apunta a alcanzar distribuciones cercanas a los 9.000 millones de dólares.