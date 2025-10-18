El invento millonario que llevará tu entrenamiento al siguiente nivel: tenés que sumarlo a tu rutina







El nuevo dispositivo que van a querer millones de personas a la hora de hacer ejercicios y evitar lesiones.

El nuevo invento que revolucionará la forma en que millones hacen ejercicios. Freepik

Desde deportistas de elite hasta amateurs decididos a mejorar su rendimiento, están mirando con atención una nueva herramienta que promete transformar la forma de entrenar de millones. Esta innovación no solo optimiza la fuerza y el poder, sino que también permite prevenir lesiones, haciendo que cada repetición cuente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En una época donde el entrenamiento en casa y la tecnología deportiva convergen, este dispositivo emerge como una alternativa potente al gimnasio clásico, integrando precisión, análisis y practicidad para elevar tu rutina diaria.

Force Decks Las nuevas plataformas para mejorar el entrenamiento. Créditos: VALD Performance

Evita lesiones y analiza tu rendimiento: el dispositivo que millones quieren Se trata de las plataformas de medición de fuerza ForceDecks, desarrolladas por la empresa VALD Performance. Estas plataformas incorporan sensores de alta velocidad que registran datos en tiempo real, como fuerza de despegue, aceleración y fatiga muscular, cada vez que realizás ejercicios como saltos, sentadillas o flexiones.

El sistema analiza hasta 20 tipos de movimientos, utilizando una alta tasa de muestreo para captar con exactitud las diferencias más sutiles entre ambos lados del cuerpo. Con esta información, los entrenadores y usuarios pueden detectar desequilibrios, fallas en la técnica o tendencias de sobrecarga antes de que deriven en lesiones.

Además, los ForceDecks se conectan con una aplicación para celulares que centraliza todos los datos. A través de esta interfaz, podés visualizar tu progreso, comparar sesiones, recibir alertas tempranas sobre fatiga excesiva y ajustar los entrenamientos de forma personalizada. Aunque su uso está muy extendido entre profesionales y entrenadores, la empresa ya ofrece versiones adaptadas para usuarios particulares, con distintos tamaños (Mini, Lite, Max) y modalidades de suscripción.

Temas Millones