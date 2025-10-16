El invento con Inteligencia Artificial que puede salvar a millones: diagnósticos con solo sacar la lengua







Una nueva IA analiza la lengua y detecta enfermedades con precisión quirúrgica, ofreciendo a millones una herramienta accesible y revolucionaria.

Una herramienta impulsada por inteligencia artificial promete transformar la salud preventiva y beneficiar a millones con diagnósticos simples y precisos. Pixabay

En todo el mundo, muchas personas enfrentan diagnósticos imprecisos o tardíos. En ese escenario crítico, millones ven cómo la prevención temprana marca la diferencia. Con sistemas sanitarios al límite, la tecnología aparece como aliada para detectar a tiempo y cambiar el rumbo de miles de historias de vida.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Una nueva herramienta basada en Inteligencia Artificial revoluciona la medicina preventiva: detecta posibles enfermedades analizando el color de la lengua. Rápida, no invasiva y con un porcentaje de acierto que llama la atención.

doctor-5710156_1280 Millones podrían acceder a diagnósticos rápidos gracias a una IA que identifica enfermedades con solo sacar la lengua. Pixabay

La IA que sorprendió a millones: diagnósticos con el color de tu lengua El sistema funciona con simplemente sacar la lengua, que la IA compara con miles de registros clínicos y patrones médicos. A partir del tono, textura y otras características visuales, puede identificar riesgos de hasta 40 enfermedades diferentes, incluyendo diabetes, problemas hepáticos y afecciones cardiovasculares.

Según sus desarrolladores, esta IA alcanza una efectividad del 98% en sus resultados. El secreto está en su entrenamiento con grandes volúmenes de datos y un algoritmo afinado que reconoce síntomas antes de que se manifiesten de forma clínica.

La aplicación está pensada para usarse desde cualquier dispositivo con cámara, lo que la vuelve accesible para zonas rurales o regiones sin acceso rápido a centros de salud. Una simple muestra puede marcar la diferencia entre detectar a tiempo o llegar tarde.

Temas Millones