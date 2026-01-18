El nuevo lujo inmobiliario se desplaza hacia el vino, el paisaje y la experiencia

En un escenario global marcado por la volatilidad financiera y la búsqueda de activos reales con valor de uso, el real estate premium asociado a turismo, bienestar y experiencias gana protagonismo entre inversores sofisticados.

En Argentina, el Valle de Uco comienza a posicionarse como uno de los territorios capaces de atraer capital a largo plazo, combinando paisaje, vino, identidad y desarrollos inmobiliarios de escala internacional. En ese contexto emerge Casa Origen, un proyecto que sintetiza una nueva forma de entender el lujo inmobiliario: más ligado a la experiencia, al entorno y al bienestar que a la ostentación tradicional.

Lejos del lujo tradicional ligado a la ostentación, el nuevo segmento premium pone el foco en la autenticidad, la integración con el entorno y la calidad de la experiencia. Este cambio de paradigma explica el crecimiento de modelos híbridos que combinan hotelería de autor, branded residences y propuestas de bienestar, una tendencia que ya se observa en mercados consolidados y que empieza a tomar forma en Mendoza.

A nivel internacional, los inversores de alto patrimonio muestran un interés creciente por activos inmobiliarios que ofrecen algo más que rentabilidad financiera. El uso personal, la experiencia asociada al activo y la posibilidad de preservar valor en el tiempo se vuelven factores decisivos. En ese contexto, los destinos con fuerte identidad territorial y baja saturación aparecen como alternativas atractivas frente a los grandes centros urbanos tradicionales.

Argentina, y particularmente Mendoza, comienza a insertarse en ese mapa. La ciudad concentra el 62% de las pernoctaciones en hoteles de cuatro y cinco estrellas durante la temporada alta y recibe más de 1,5 millones de visitantes al año. A esto se suma su liderazgo en la industria vitivinícola, con más del 70% de la producción nacional y más de 200 bodegas abiertas al turismo.

Dentro de Mendoza, el Valle de Uco se destaca como el epicentro del desarrollo premium. Su combinación de altura, paisaje cordillerano, gastronomía, vino y conectividad lo convierte en un territorio con alto potencial de valorización inmobiliaria. A diferencia de otros destinos, el crecimiento del Valle de Uco se apoya en proyectos que buscan integrarse al entorno natural y cultural, en lugar de replicar modelos urbanos.

Este enfoque responde a una demanda global por experiencias más conscientes y personalizadas, donde el entorno no es un decorado sino parte central de la propuesta de valor.

Branded residences: una tendencia en expansión

Uno de los formatos que mejor expresa este fenómeno es el de las branded residences, residencias privadas asociadas a marcas hoteleras internacionales. Este modelo permite combinar inversión inmobiliaria, uso residencial y servicios de hotelería de alta gama, con estándares de gestión profesional y proyección global.

La expansión de este tipo de desarrollos está vinculada a un cambio en el perfil del comprador, que prioriza activos con identidad clara, respaldo de marca y potencial de apreciación a largo plazo. En mercados emergentes, además, las branded residences funcionan como puerta de entrada para capital extranjero que busca minimizar riesgos operativos y asegurar calidad.

Casa Origen como caso testigo

Real estate

En este contexto, Casa Origen aparece como un caso testigo del nuevo lujo inmobiliario argentino. Ubicado en Los Chacayes, Valle de Uco, el desarrollo combina hotelería de autor, vino, bienestar y real estate premium en una propuesta integral. El proyecto es desarrollado por LAND Global Group y operado bajo el sello Autograph Collection by Marriott, la colección de hoteles de autor de Marriott International.

La propuesta integrará un hotel boutique de 60 habitaciones, restaurante de autor, spa, wine bar, áreas de bienestar y 20 branded residences, además de una alianza estratégica con la bodega Achaval Ferrer. El concepto apunta a redefinir el lujo desde la experiencia sensorial, la pausa y la conexión con el territorio, más que desde la exhibición.

Lujo consciente y experiencia como valor económico

El bienestar deja de ser un servicio accesorio para convertirse en un eje económico del proyecto. Spa, gastronomía, enoturismo y diseño arquitectónico integrado al paisaje forman parte de una propuesta pensada para un viajero que busca desacelerar y habitar el tiempo de otra manera.

Este enfoque no sólo impacta en la experiencia del huésped, sino también en la lógica de inversión: estadías más largas, mayor fidelización y activos con un valor diferencial difícil de replicar en otros destinos.

Una señal sobre el futuro del mercado

Más que un proyecto aislado, Casa Origen funciona como un caso testigo de una transformación más amplia del mercado inmobiliario argentino. El avance del real estate premium asociado a turismo, vino y bienestar sugiere un corrimiento del lujo tradicional hacia modelos más emocionales, sostenibles y ligados al territorio.

En un contexto de incertidumbre económica, este tipo de desarrollos comienza a posicionarse como un nuevo refugio para el capital sofisticado, anticipando un mapa del lujo argentino donde la experiencia y la identidad pesan tanto como el activo en sí.