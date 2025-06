Estuvo en el ejército, trabajó en Facebook y Snapchat, pero encontró su rol al educar sobre las criptomonedas

En 2018 le vendió la firma a Morgan Creek Capital Management y volvió a fundar otra compañía, llamada Morgan Creek Digital Assets, ya dedicada a subsidiar a las inversiones de las criptomonedas. Esta compañía le permitió generar millones y actualmente lidera Professional Capital Management, la cuál invierte en mercados públicos y empresas privadas.

Cientos de millones: el patrimonio aproximado de Anthony Pompliano

Hoy es una personalidad muy destacada en el ambiente de las criptomonedas y eso no lo excluye de tener un patrimonio muy importante. No se ha revelado de manera pública y no es 100% preciso, pero se estima que al día de hoy, cuenta con entre 100 y 200 millones de dólares en sus cuentas.