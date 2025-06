Aprovechó la fortuna de su familia, la multiplicó y es una de las mujeres más poderosas del mundo: quién es Kim Kardashian

Nacer en cuna de oro no significa que se pueda administrar bien lo que uno llegue a recibir o heredar por parte de sus padres. Hay quienes no saben administrarlo y deben delegar o lo desperdician, así como hay casos de gente que aprovecha los privilegios para poder crear su propio imperio y generar millones de dólares y seguidores.

Tras exponer un vídeo de contenido sexual publicado por su pareja de ese entonces, el cantante de rap Ray J, por lo que fue retirada del show. Pero Kim, más allá del mal trago, logró sacar rédito del mismo. Al poco tiempo, fue cancelado "The Simple Life" y ella dio inicio a "Keeping up with the Kardashians", un reality protagonizado por ella y que logró catapultar a la fama a Kourtney y Khloé, así como a sus medias hermanas Kendall y Kylie, hijas de Kris junto a Caitlyn Jenner.