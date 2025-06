Marcelo Gallardo dio detalles de su llamado a Cristiano Ronaldo y criticó la pronta salida de Franco Mastantuono

En una entrevista con Mariano Closs y Nicolás Distasio, el entrenador de River habló en la previa del partido clave ante Rayados de Monterre y y brindó detalles de lo que fue su llamado a Cristiano Ronaldo para que dispute el Mundial de Clubes con el "Millonario", algo que no se dio.

"Fue a mediados de marzo, un contacto informal a través de un amigo en común. Le dije ‘che, hay un Mundial de Clubes y un jugador como vos, que marcó una época... ¿Tenés intenciones de jugarlo?’. No solamente se sintió reconocido, sino que lo evaluó, lo pensó" , reveló el propio Gallardo a la prensa.

Gallardo contó cómo y de dónde surgió el contacto con el astro portugués: "Tuve la suerte de dirigirlo en un partido que me invitaron a Arabia (fue contra el PSG de Lionel Messi). Me encontré no solo con un gran profesional, sino con una buena persona. Quedamos con una relación en estos meses".

Gallardo criticó la pronta venta de Franco Mastantuono

Por otro lado, el entrenador más ganador de la historia de River habló sobre el gran golpe que recibió su equipo en las últimas semanas: la venta de Franco Mastantuono al Real Madrid.

Gallardo lamentó la salida del talentoso juvenil y de que el hincha no lo pueda disfrutar más tiempo. "Eso es una cuestión natural permanente que a nosotros nos sucede, equipos formadores de jugadores hacia el mundo. Todo es cada vez mucho más precoz, se van más rápido y entiendo que son las reglas del juego".

Franco Mastantuono.jpeg Foto: River Plate

"Pasa por una cuestión de sentimiento. Sabíamos que Mastantuono se iba a ir en algún momento pero el hincha no lo disfruta así. Lo que mandan son los tiempos del mercado... El fútbol argentino cada vez disfruta menos de sus talentos", se lamentó. "Estamos hablando de un chico en pleno proceso de crecimiento que todavía tiene que ir adquiriendo conceptos sobre el juego. A los 17 años no sabés todo, nunca dejás de aprender. Después el talento lo tiene", agregó.

En tanto, también aprovechó a dejarlo un 'palito' a la dirigencia de River por los términos de la venta y la pérdida de la figura de su equipo. “Nuestro proyecto deportivo este año era con Franco. Hay que reacomodarse y hoy me tengo que enfocar acá porque lo tengo, veré cómo está él, cómo se adapta a toda esta situación y cómo funciona. Pero claramente después tengo que reiniciar y ver cómo queremos volver a transformarnos como equipo. Habíamos encontrado algo que estaba conectado y habrá que reacomodarse“.