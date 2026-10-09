Hilary Duff vuelve a la Argentina: a cuánto asciende la fortuna de la estrella de Disney

La artista estadounidense prepara su desembarco en Buenos Aires después de dos décadas de carrera, con música, cine y negocios como pilares.

Hilary Duff se prepara para reencontrarse con el público argentino después de una larga espera, mientras su carrera continúa respaldada por una fortuna millonaria construida desde sus primeros años como estrella juvenil . Actriz, cantante, escritora y empresaria, la estadounidense logró convertir el éxito que alcanzó durante su adolescencia en una trayectoria con múltiples fuentes de ingresos .

La artista llegará al país como parte de The Lucky Me Tour, la gira con la que retomó los escenarios internacionales después de varios años alejada de las grandes presentaciones. El regreso tendrá además un componente especial: Duff había tenido conciertos previstos en Argentina en 2006, pero aquellas fechas fueron canceladas.

El regreso de Duff forma parte de una expansión internacional de The Lucky Me Tour. Live Nation anunció en septiembre de 2026 nuevas fechas para Europa, América Latina y Estados Unidos, entre ellas la presentación argentina. La gira también pasará por Brasil y Chile, después de distintas etapas internacionales.

La cantante y actriz volverá a los escenarios con un repertorio que recorre distintas etapas de su trayectoria.

En Argentina, la fecha originalmente anunciada es el 17 de agosto de 2027 , en el Movistar Arena de Buenos Aires. La primera función tuvo una respuesta que llevó a sumar una segunda presentación para el 16 de agosto.

La visita tiene un componente nostálgico inevitable. Duff fue una de las figuras juveniles más reconocibles de comienzos de los 2000 gracias a Lizzie McGuire, la serie de Disney Channel que protagonizó desde los 13 años. Su carrera posterior se expandió hacia el cine y la música, mientras que su personaje quedó instalado en la memoria de toda una generación.

De Lizzie McGuire a empresaria: así construyó su patrimonio de 25 millones de dólares

Duff cuenta actualmente con una fortuna estimada en u$s25 millones. La cifra no proviene de una única actividad: su patrimonio se fue construyendo a partir de una carrera que pasó por televisión, cine, música, libros, producción y emprendimientos.

El punto de partida fue Lizzie McGuire. La serie tuvo 65 episodios entre 2001 y 2004 y convirtió a Duff en una estrella adolescente. El fenómeno también se trasladó a productos comerciales: Disney generó más de US$100 millones con merchandising relacionado con la franquicia durante su etapa inicial.

La figura que marcó a una generación durante los primeros años de los 2000 mantiene su vínculo con el público. Instagram Hilary Duff

A partir de allí llegaron películas como Agent Cody Banks, Cheaper by the Dozen, A Cinderella Story, Raise Your Voice y The Perfect Man. Varios de esos trabajos le dejaron honorarios de entre u$s500.000 y u$s2,2 millones.

Duff también se incorporó a otros sectores. Fue autora de libros infantiles, productora y participó en proyectos vinculados con moda, belleza y marcas de consumo. Esa diversificación ayudó a que sus ingresos no quedaran atados únicamente a los papeles que podía conseguir frente a una cámara.

Cuánto cobraba por episodio en Disney y cómo escaló su carrera musical

Durante Lizzie McGuire, Duff habría cobrado u$s15.000 por episodio. Si se toma esa cifra y se multiplica por los 65 capítulos producidos, el resultado ronda los u$s975.000 solamente por su participación en la serie. A eso se sumó el millón de dólares que recibió por The Lizzie McGuire Movie, estrenada en 2003.

Su crecimiento salarial fue rápido. Cuando Disney buscó continuar la franquicia, la compañía le habría ofrecido u$s35.000 por episodio, mientras que el entorno de Duff reclamaba una cifra mucho mayor. La negociación terminó con la salida de la actriz de ese proyecto y puso punto final a la etapa original de Lizzie.

Mientras tanto, Duff construía otra pata de su carrera: la música. Álbumes como Metamorphosis, Hilary Duff, Dignity y Breathe In. Breathe Out. le permitieron sostener una identidad artística más allá de Disney. Canciones como “Come Clean” y “So Yesterday” se convirtieron en parte central de su repertorio.

En 2026 lanzó Luck… or something, su primer disco de estudio en varios años, antes de encarar la nueva gira mundial. Live Nation describe The Lucky Me Tour como una nueva etapa internacional, con fechas que incluyen América Latina y una escala que, finalmente, pondrá a Duff frente al público argentino.