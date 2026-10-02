A cuánto asciende la fortuna de Post Malone: millones, negocios y giras récord

El artista estadounidense convirtió su carrera musical en un negocio diversificado, con ingresos vinculados a conciertos, marcas, regalías y acuerdos comerciales.

El artista estadounidense es una de las figuras más reconocidas de la escena musical internacional.

Austin Richard Post, conocido mundialmente como Post Malone , comenzó a ganar notoriedad después de publicar “White Iverson” en SoundCloud en 2015. A partir de allí, su carrera tomó velocidad, obtuvo ingresos millonarios y lo llevó de las plataformas digitales a los grandes escenarios internacionales, con canciones como “Rockstar”, “Circles”, “Sunflower” y “I Had Some Help”.

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Su crecimiento económico también acompañó esa expansión artística . En los últimos años, el cantante sumó proyectos vinculados con bebidas, videojuegos, gastronomía y acuerdos con grandes compañías. El resultado es un modelo de ingresos que ya no depende únicamente de vender discos o reproducir canciones en plataformas digitales.

La historia profesional de Post Malone comenzó lejos de las grandes discográficas y los estadios. Antes de convertirse en una figura reconocida a nivel mundial, publicó música en internet y encontró en SoundCloud una vía para mostrar sus primeras composiciones.

“White Iverson” fue el punto de inflexión. El tema consiguió una enorme repercusión online y llamó la atención de la industria. Después llegaron sus primeros álbumes y una sucesión de canciones que consolidaron su presencia en las listas internacionales.

Su discografía incluye trabajos como Stoney , Beerbongs & Bentleys y Hollywood's Bleeding , además de Twelve Carat Toothache y Austin. El cantante también fue ampliando su rango musical: pasó del hip-hop al pop, incorporó elementos de rock y, con F-1 Trillion, profundizó su vínculo con la música country.

Esa capacidad para moverse entre géneros se convirtió en una de las características de su carrera. En 2024, por ejemplo, participó en “Fortnight”, junto a Taylor Swift, y en “Levii's Jeans”, con Beyoncé. “Fortnight” llegó al primer puesto del Billboard Hot 100.

La música representa una fuente de ingresos difícil de calcular con precisión desde afuera. Regalías por composición e interpretación, reproducciones, ventas, derechos sobre el catálogo, merchandising y presentaciones forman parte de un esquema que puede variar año a año.

El artista estadounidense es una de las figuras más reconocidas de la escena musical internacional. Instagram Post Malone

El Big Ass Stadium Tour y el impacto financiero de sus giras

El crecimiento de Post Malone como artista en vivo quedó especialmente expuesto con el Big Ass Stadium Tour, realizado en 2025 junto a Jelly Roll en buena parte de sus fechas.

La dimensión de la gira fue extraordinaria: las 51 presentaciones reportadas generaron aproximadamente u$s231,1 millones y reunieron cerca de 1,6 millones de espectadores. Con esos resultados, Post Malone quedó segundo entre las giras country de mayor recaudación de 2025.

La cifra es significativa porque muestra hasta dónde llegó la transformación de aquel músico que había comenzado publicando canciones en internet. Ahora sus espectáculos pueden llenar estadios y mover cientos de millones de dólares en recaudación bruta.

Maison No. 9 y acuerdos comerciales: sus inversiones fuera de la música

Post Malone también encontró una vía para convertir su imagen en productos y negocios propios. Uno de los proyectos más conocidos es Maison No. 9, una marca de rosé que lanzó en 2020 junto a su representante Dre London y el empresario James Morrissey.

El vino fue desarrollado en Francia junto al enólogo Alexis Cornu y está elaborado como un rosado de estilo provenzal. El propio Malone participó en el proceso creativo, desde la elección de la mezcla hasta aspectos relacionados con el diseño de la botella. El lanzamiento fue impactante: vendió unas 50.000 botellas durante las primeras 48 horas.

A la par, el músico desarrolló acuerdos con marcas como Bud Light, True Religion y HyperX. También invirtió en el sector de los videojuegos y se convirtió en copropietario de Envy Gaming en 2020.

El patrimonio neto de Post Malone: la cifra oficial

Su patrimonio es de u$s80 millones. Número que puede cambiar con nuevas giras, lanzamientos, inversiones, contratos y movimientos empresariales. Por eso, deben leerse como una referencia de su situación económica estimada y no como una cifra definitiva.

La trayectoria explica buena parte del crecimiento: de las primeras canciones publicadas online a los estadios llenos, pasando por discos multiplatino, colaboraciones con estrellas internacionales y emprendimientos propios. En el caso de Post Malone, la música abrió la puerta, pero el negocio terminó extendiéndose bastante más allá del escenario.