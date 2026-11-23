El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella se ubicó en 2,04 puntos y registró una mejora mensual, aunque todavía no logra recuperar los niveles del año pasado. En el Gran Buenos Aires el índice volvió a mostrar un deterioro, igual que la confianza del consumidor.

La confianza en el Gobierno subió, pero en el Gran Buenos Aires continúa mostrando un deterioro.

La confianza en el Gobierno de Javier Milei registró una mejora en noviembre, aunque el repunte no alcanzó para revertir el deterioro acumulado durante el año. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, avanzó 4,1% respecto de octubre y se ubicó en 2,04 puntos . Sin embargo, la comparación interanual todavía muestra una caída de 17,5%.

Además, el indicador se mantiene en torno a los 2 puntos desde abril, con subas y bajas moderadas que, según el relevamiento, son compatibles con el margen de error muestral y no permiten identificar una tendencia definida.

El dato de noviembre también marca una recuperación parcial frente a los meses anteriores, pero no modifica el balance de 2026. De acuerdo con el informe, la mayor parte del retroceso de la confianza durante este año se concentró entre enero y mayo , cuando la inflación se aceleró hasta su posterior desaceleración.

La confianza del consumidor , en tanto, bajó 1,3% en noviembre , afectada por la caída del 7,6% en el Gran Buenos Aires. A contramano, el índice repuntó 9,4% en la Ciudad de Buenos Aires y 3,3% en el interior del país

Los cinco componentes que integran el ICG mostraron variaciones positivas frente al mes previo. El mayor avance correspondió a la preocupación por el interés general , que aumentó 6,4% y alcanzó 1,60 puntos. Le siguió la capacidad para resolver problemas , con una suba de 5,6%, hasta los 2,40 puntos.

La eficiencia del Gobierno llegó a 2,08 puntos, tras avanzar 4,5%, mientras que la evaluación general de la gestión se ubicó en 1,69 puntos (+3,6%). Por su parte, la honestidad registró el nivel más alto entre los componentes, con 2,41 puntos, aunque su mejora mensual fue de 1,4%.

El interior del país registró el mayor nivel de confianza, con 2,27 puntos y una mejora de 6,3%. En la Ciudad de Buenos Aires, el índice llegó a 1,95 puntos (+3,7%), mientras que en el Gran Buenos Aires retrocedió 1,4%, hasta los 1,59 puntos. Así, la brecha entre el interior y el GBA se amplió por segundo mes consecutivo.

La brecha de género se amplió levemente respecto de octubre: entre los hombres, el índice subió 8,7%, hasta los 2,35 puntos, mientras que entre las mujeres cayó 2%, a 1,70 puntos.

Por edad, los jóvenes de entre 18 y 29 años volvieron a mostrar el nivel más alto de confianza, con 2,23 puntos, aunque registraron una baja mensual de 6,2%. El grupo de mayores de 50 años quedó prácticamente en el mismo nivel, con 2,20 puntos, pero tuvo el incremento más pronunciado entre los segmentos etarios: 21,7%. En tanto, las personas de entre 30 y 49 años marcaron 1,82 puntos, con una caída de 7,2%.

Pese al repunte de noviembre, el promedio de confianza durante la gestión de Milei descendió a 2,32 puntos, su registro más bajo. En el mismo tramo de sus respectivas presidencias, Mauricio Macri promediaba 2,43 puntos y Alberto Fernández, 1,83.

La comparación entre gobiernos también permite dimensionar el nivel actual. En el mes 35 de gestión, el ICG de Milei quedó por debajo de los registros de Néstor Kirchner, que había alcanzado 2,54 puntos, y del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, con 2,42. En cambio, superó los valores de Macri (1,77), Cristina Kirchner en su segundo mandato (1,60) y Alberto Fernández (1,19).

La confianza según la percepción de la economía

Las expectativas económicas continúan siendo un factor determinante en la evaluación de la gestión. Entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año, el ICG alcanzó 4,05 puntos, aunque retrocedió 1% frente a octubre.

En el grupo que espera que la economía se mantenga sin cambios, el indicador se ubicó en 2,73 puntos, con una mejora de 5,8%. Por último, entre quienes anticipan un empeoramiento de la situación económica, la confianza llegó apenas a 0,43 puntos, pese a que avanzó 8,7% en el mes.