El regreso de Jensen Huang al frente de Nvidia buscó estabilizar la crisis que afectó su dirección. Desde su salida el 12 de noviembre, los papeles de la empresa líder de chips se habían desplomado 27,7%. Ahora, mejoran pero aún no logran recuperar el nivel post escándalo.

Las acciones de Nvidia se disparan 32% en Wall Street y los papeles se aprecian u$s40,05 hasta los u$s165,58 tras la restitución de Jensen Huang como presidente, director ejecutivo (CEO) y miembro del directorio , en lo que supone un giro radical respecto a la decisión tomada por su dirección apenas unos días antes, en medio del escándalo por una relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria que se sospecha que pueda ser una espía para China.

Desde la salida de Huang el 12 de noviembre, los papeles de la empresa líder de chips se habían desplomado 27,7%. Con el retorno del magnate al frente de la compañía, se buscó estabilizar la crisis que afectó su dirección. De ahí, que mejoró la performance de sus acciones aunque todavía no volvieron al nivel del día previo a la salida de ingeniero eléctrico.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses mantienen abiertas investigaciones sobre Alice Huang , vinculada anteriormente con Megaspeed , y posibles infracciones de las restricciones comerciales aplicadas a tecnología sensible.

El ejecutivo había presentado su renuncia el 12 de noviembre, después de que salieran a la luz informaciones sobre sus relaciones extramatrimoniales. Entre ellas, se mencionó un vínculo con Alice Huang, sobre quien pesa la sospecha de realizar tareas de espionaje para China, según las autoridades estadounidenses. Una maniobra que Pekín negó .

Este lunes, el directorio de Nvidia revisó la situación y manifestó su satisfacción con la franqueza y la capacidad de liderazgo de Huang. Luego de recibir información de altos funcionarios del ‌Gobierno de EEUU , consideró que su regreso no suponía ningún riesgo para la seguridad nacional.

Además, Jensen Huang fue una pieza clave para Nvidia. Fue una figura central en la transformación de la empresa, que pasó de especializarse en el diseño de chips para videojuegos a convertirse en uno de los principales proveedores mundiales de procesadores para inteligencia artificial.

El propio presidente Donald Trump celebró la decisión del directorio de Nvidia. "La Junta Directiva de Nvidia ha tomado la decisión correcta y adecuada de restituir a Jensen Huang en el cargo de director ejecutivo", señaló en su red Truth Social.

El cambio de postura marca un giro significativo en la conducción de la empresa líder de fabricantes de chips y dio un espaldarazo al mercado ante las persistentes dudas sobre la IA. Los inversionistas se preguntan si las enormes sumas ‌de dinero, en su mayoría prestadas, que se invirtieron en la construcción de centros de datos para alimentar las herramientas de IA generarán beneficios lo suficientemente grandes y rápidos como para devolver el dinero a los bancos.

Qué dijo Trump sobre la restitución de Jensen Huang

Además de respaldar la vuelta de Huang a la compañía fabricante de chips, Trump afirmó que Estados Unidos "necesita el liderazgo de Jensen al frente de Nvidia para garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense".

Las preocupaciones del mandatario estaban relacionadas con la fuerte corrección del mercado. Nasdaq la semana pasada se hundió 10%, una caída similar a la de la pandemia, cuando se desató un pánico en los mercados. Asimismo, la caída del índice de referencia de Taiwán, con gran presencia de fabricantes de chips, fue la mayor desde 1990.

Sobre las preocupaciones regulatorias que pesan en los inversores, Trump aseguró que su gobierno "no tiene motivos para creer que el regreso de Jensen a Nvidia suponga riesgo alguno para la seguridad nacional". No obstante, pidió continuar la investigación interna sobre controles de exportación "a fin de asegurar que está cumpliendo con sus obligaciones legales y con su deber patriótico de proteger la seguridad nacional estadounidense".

Sobre las garantías solicitadas, en una entrevista a CNBC, el presidente explicó que efectivamente la empresa las pidió. "Y le dimos garantías, al menos con todo lo que sabemos, y sabemos mucho", subrayó el mandatario.