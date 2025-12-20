Inventó una vida lujosa mientras robaba millones y terminó en la ruina: la historia de Todd Chrisley + Seguir en









Llevó adelante una farsa de la que no se pudo retractar hasta que fue muy tarde. Lo descubrieron y condenaron.

Su estilo de vida terminó cuando descubrieron sus estafas por millones. Imagen: USA Network

Todd Chrisley construyó su fama mostrando una vida de lujo extremo en televisión: mansiones, autos caros y gastos sin límites. Durante años se presentó como un exitoso empresario inmobiliario y una celebridad carismática, capaz de sostener un imperio económico frente a millones de espectadores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sin embargo, detrás de esa imagen cuidadosamente armada se escondía una red de mentiras, préstamos fraudulentos y evasión impositiva. Lo que parecía una historia de éxito terminó convirtiéndose en uno de los escándalos financieros más resonantes del mundo del reality estadounidense.

Todd Chrisley La pareja quedó en el ojo de la tormenta cuando se descubrió su delito. Imagen: CNN Fama, vida de lujo y millones: la historia de Todd Chrisley Todd Chrisley comenzó su carrera en bienes raíces y administración de activos con su empresa Chrisley Asset Management, que supuestamente se especializaba en la compra y venta de propiedades en dificultades. Con el impulso de su reality show, que debutó en 2014, Chrisley amplificó su perfil: mostraba una familia acomodada, atuendos costosos y un estilo de vida que muchos envidiaban, lo que llevó al programa a ganar varios spin-offs y una audiencia fiel.

Sin embargo, la realidad financiera detrás de escena era muy distinta. Las autoridades descubrieron que Todd y su esposa Julie presentaban estados financieros inflados y documentos falsos para obtener préstamos de bancos comunitarios por decenas de millones de dólares. Parte de ese dinero se habría utilizado para financiar el propio estilo de vida de la pareja, en lugar de proyectos legítimos de inversión o desarrollo.

A medida que se acumulaban deudas, el comportamiento de Chrisley incluía incluso declararse en bancarrota mientras seguía gastando grandes sumas en bienes de lujo, lo que alimentó las sospechas de los fiscales y finalmente desencadenó las acusaciones formales de fraude y evasión fiscal que terminarían con su caída legal.

Quiebra y arresto: que pasó con la pareja fraudulenta En agosto de 2019, Todd y Julie Chrisley fueron arrestados tras una investigación federal que los acusó de múltiples delitos, entre ellos conspiración para defraudar bancos mediante la presentación de documentos falsos, evasión fiscal y fraude bancario. En 2022, un jurado los encontró culpables en todos los cargos tras un juicio en Atlanta, donde se determinó que habían obtenido más de 30 millones de dólares en préstamos fraudulentos y evitado pagar impuestos federales. En noviembre de ese mismo año, Todd fue sentenciado a 12 años de prisión y Julie a 7, además de una orden de pagar casi 18 millones de dólares en restitución para compensar a las instituciones perjudicadas. La pareja comenzó a cumplir sus condenas en enero de 2023. Sin embargo, en mayo de 2025 recibieron un indulto presidencial que les permitió salir de prisión, aunque las obligaciones financieras resultantes de los juicios siguen siendo un aspecto controversial de su caso.

Temas Millones