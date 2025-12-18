Ganaron millones en la lotería y potenciaron la fortuna con un exitoso negocio, pero terminaron en la ruina + Seguir en









Lo que parecía el comienzo del fin de las preocupaciones terminó de la peor manera posible para los dos.

Lo que parecía su salvación terminó siendo la condena. Imagen: Freepik

Barry y Jenny Chuwen parecían haber encontrado la fórmula perfecta para dejar atrás cualquier preocupación económica. La pareja ganó casi 6 millones de dólares en la lotería, una suma que, en apariencia, resolvía para siempre sus problemas financieros y le abría la puerta a una vida soñada.

Con el dinero en el banco y nuevos proyectos en mente, todo indicaba que su futuro estaba asegurado. Sin embargo, con el paso del tiempo, las decisiones que tomaron y los conflictos personales hicieron que esa historia de suerte y prosperidad no terminara como ellos esperaban.

Barry y Jenny Chuwen Ganaron millones de libras, pero no les duraron para siempre. Imagen: The Mirror Un golpe de suerte: los millones de Barry y Jenny Chuwen El gran cambio en la vida de Barry y Jenny llegó cuando acertaron los números de la lotería y se llevaron un premio millonario cercano a los 6 millones de dólares. De un día para el otro, pasaron de una vida común a manejar una fortuna que les permitía pensar en inversiones, comodidades y nuevos rumbos.

Lejos de gastar el dinero sin control, la pareja decidió apostar por un negocio propio que, al menos en un primer momento, funcionó muy bien. Los ingresos crecían, el estilo de vida mejoraba y todo parecía indicar que habían sabido aprovechar el golpe de suerte. Durante un tiempo, los Chuwen disfrutaron de estabilidad económica y de una etapa que parecía marcar el comienzo de una vida sin sobresaltos… hasta que la situación empezó a cambiar.

Adiós a los millones y el fin del amor Con el correr de los años, los problemas financieros comenzaron a aparecer. Malas decisiones, gastos elevados y dificultades para sostener el negocio fueron erosionando la fortuna que habían construido. A la par, la relación de pareja también empezó a resquebrajarse.

Las tensiones económicas se trasladaron al plano personal y terminaron en una separación que profundizó aún más la crisis. Entre conflictos legales, deudas y pérdidas, el dinero se fue diluyendo casi por completo. Lo que había comenzado como una historia de suerte y éxito terminó convirtiéndose en un duro golpe: sin millones y con el vínculo roto, Barry y Jenny Chuwen vieron derrumbarse no solo su fortuna, sino también el proyecto de vida que habían construido juntos.

