Real Estate: oportunidad de inversión en Pilar con altos rendimientos

GRUPO CORIA5.jpg La desarrolladora Grupo Coria, de gran crecimiento y consolidación en este 2020 concentra en los alrededores del km 56,5 del ramal Pilar de la Panamericana proyectos emblemáticos que lo posicionan como el nuevo polo de crecimiento inmobiliario y comercial de la zona.

Liderado por Tomás Coria, junto a su hermano Ignacio, el Grupo integra además de la desarrolladora, una empresa constructora, inmobiliaria, desarrollos hoteleros y una empresa dedicada al diseño de interiores, decoración y fábrica de muebles. Asimismo, ha desarrollado marcas gastronómicas, gimnasio y espacios de cowork. También ha creado dos empresas de desarrollo de software, tecnología y logística.

El tiempo y la velocidad son, sin dudas, uno de los baluartes de Grupo Coria. El ciclo de inversión de una obra no demora más de 12 meses en promedio; y así se encadena una salida más rápida de los inversores, mayor rentabilidad y el turn-over más competitivo del mercado inversor.

Un complejo de 110 dúplex, 30 mil M2 ya edificados y 120 unidades de casas y townhouses, todo construido en tiempo récord son sólo algunos de los números que reflejan el trabajo y la evolución de Grupo Coria, que en los cinco años que lleva en el mercado se ha consolidado como la desarrolladora inmobiliaria líder en la zona norte del GBA.

Grupo Coria presenta ahora atractivas opciones para inversores, en las que resaltan el diseño, funcionalidad y las distintas tipologías de los proyectos. En el último trimestre de 2020 y durante el 2021 lanzarán 1.000 unidades, con 120 mil M2 de obras entre hoteles (Dazzler by Windham en Pilar), restaurante, locales comerciales y unidades residenciales unifamiliares y multifamiliares; también un proyecto residencial náutico en Uruguay a minutos de Montevideo y diversos desarrollos inmobiliarios en USA.

Este crecimiento se debe, según Tomás Coria a que: “en cada proyecto evaluamos ubicación, logística y velocidad de obra, calidad de terminaciones y priorizamos la comercialización de rápida rotación. Otro factor que ayudó a posicionarnos es la solidez y salud en lo financiero. Al integrar verticalmente a proveedores y otros rubros de la cadena de valor no estamos tan afectados por la coyuntura país”.

Récord en ventas

Números que impactan: 62%, 90%, 100%, 32% a simple vista parecieran ser sólo números aunque detrás de ello se refleja un éxito total y récord en porcentajes de ventas en sus diversos proyectos en plena pandemia para la desarrolladora de mayor crecimiento de los últimos años en Pilar, Grupo Coria.

Acerca de los productos, explicó Coria: “tenemos unidades construidas y en pleno desarrollo”. Ya finalizados, contamos con unidades en el barrio cerrado La Cañada, acceso directo desde Ruta Panamericana Ramal Pilar km 56,5 con Cañada Village I y II con el 100 % vendido. En desarrollo, lanzamos la tercera etapa de Cañada Village con el 32 % vendido en pocas semanas, donde sumamos 200 nuevas unidades. Además, Altos de La Cañada con 166 unidades, de las cuales se vendió el 62 %, situado en el Km 55,5 de Panamericana ramal Pilar, a solo pocos metros del acceso. A su vez, ya hemos iniciado la obra de nuestros Townhouses Arces, ubicados en el barrio cerrado Los Arces de La Cañada de Pilar, también con acceso directo desde Panamericana, donde hemos vendido las 10 unidades en sólo 3 meses. Los townhouses son casas apareadas, que promedian los 80 m2 cubiertos y cuentan con un jardín propio de 200m2 a 400m2”.

GRUPO CORIA4.jpg “Las posibilidades de invertir en proyectos del Grupo Coria son muy amplias, con tickets que van desde USD 52 mil hasta USD 1MM o más", explica Tomás Coria, CEO de la compañía.

Aun frente a la inestabilidad del dólar, los clientes de la empresa obtienen un rendimiento no menor al 30% al momento de recibir sus unidades, con algunos casos excepcionales del 70%. Por el lado de los alquileres, las propiedades para renta convencional logran un retorno de entre el 2,5 y 3,5%, habiendo una extensa lista de espera de personas interesadas de alquilar.

“Las posibilidades de invertir en proyectos del Grupo Coria son muy amplias, con tickets que van desde USD 52 mil hasta USD 1MM o más. Asimismo, en los proyectos multifamiliares se ofrece pago al contado con un anticipo inicial de 20%, al inicio de obra otro 20 %, un refuerzo de 20% contra avances y el saldo de 40% a la posesión de la unidad; o financiación que implica un anticipo del 10%, 10% con el inicio de obra, 10% de refuerzo y otro 20% a la posesión de la unidad, el saldo se puede pagar en 120 cuotas en pesos ajustables por CAC", explica Tomás Coria, CEO de Grupo Coria.

En el caso del hotel en Pilar en el km 56,5 que operará bajo la reconocida marca Dazzler by Windham, tendrá 90 habitaciones que se comercializan en USD 100 mil, pero hay una promo lanzamiento de 15 unidades hasta el 15 de diciembre de 2021 a U$S 70 mil cash a la firma, o U$S 35 mil de anticipo y 18 cuotas de U$S 3 mil, con una renta estimada del 5% el primer año, del 8% el segundo y del 10% el tercero. En el último mes fueron reservadas 40 unidades.

Por consultas ingresar aquí / @grupocoria en Instagram, coriagrupoempresario en Facebook o al tel. de contacto +54 911 5050 4200.