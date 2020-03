Por un conflicto legal, peligran los vuelos de Norwegian

"La ANAC les autorizó una extensión del leasing (alquiler) para evitar una situación conflictiva con los pasajeros, ya que al no poder operar los vuelos de Aeroparque hubiesen quedado muchos sin volar, con el consecuente perjuicio", señalaron a Télam las fuentes consultadas.

"Por eso se les concedió un nuevo plazo en el marco de una negociación que se está llevando adelante con los directivos de la empresa para resolver el tema", indicaron las fuentes.

La empresa estuvo a punto esta mañana de no poder cumplir con los vuelos programados desde Aeroparque debido a que la ANAC no autorizó la operación con los aviones propios, hasta tanto no presentase la documentación pertinente de habilitación, ya que uno de los aviones de Norwegian debía dejar de volar hoy, para esta noche emprender el regreso a Europa.

JetSmart adquirió en diciembre último la compañía de cabotaje Norwegian Argentina, y entre las condiciones de la operación se encontraba que la empresa perteneciente al Grupo Índigo alquilaba temporalmente los tres aviones que Norwegian tenía operando en el país y los iría devolviendo progresivamente en el transcurso de los primeros meses de este año, para reemplazarlos por sus propias aeronaves Airbus 320.

Para poder concretar este reemplazo, JetSmart debía presentar una serie de documentos de habilitación de sus propias aeronaves para operar las rutas de Norwegian y fuentes de la ANAC indicaron que "en todo momento" estuvieron en contacto con la empresa para solicitar la presentación de dicha documentación, sin que este trámite se cumpliese adecuadamente.

Sin embargo, fuentes de JetSmart indicaron que la compañía "presentó todo", y que no han recibido "pedidos específicos de nuevos documentos o modificaciones".

JETSMART.jpg JetSmart anunció la compra de Norwegian en diciembre pasado. Noticias Argentinas

Esta mañana, el sector de Legales de ANAC, junto con el Ministerio de Trabajo, avanzaban en una fundamentación de las razones por las cuales no se concedió aún la habilitación, y las fuentes consultadas del sector ratificaron a Télam que JetSmart "no puede operar rutas de Norwegian ya que no ha finalizado de presentar la documentación necesaria para completar el expediente".

"Por ejemplo, el Wet Lease (que es un tipo de contrato de leasing) de las aeronaves de Norwegian no está finalizado, la empresa adeuda papeles", precisaron.

Aclararon además que "la solicitud de operación a través de un Wet Lease implica la acreditación, conforme a la normativa nacional, de las condiciones de operación del equipamiento y personal de Jet Smart bajo las condiciones de Norwegian".

"Además -especificaron- el CESA (Certificado de Explotador de Servicios Aéreos, que otorga la ANAC a las empresas para explotar comercialmente el transporte aéreo) de Jet Smart debe ser enmendado ya que en ese documento se encuentran las características de las operaciones que puede realizar".

Fuentes aeroportuarias indicaron a Télam que el CESA que posee JetSmart los habilita a operar regularmente desde El Palomar y no desde Aeroparque, por lo cual es necesaria una enmienda y remarcaron que, si bien se trata de "un trámite administrativo que debieron realizar con anticipación", la presentación de la documentación no implica "necesariamente" la aprobación, por lo que aún resta saber si la empresa podrá operar en Aeroparque los vuelos de Norwegian.

Insistieron, finalmente, en que, "al realizar la compra de una empresa, no significa que se le transfieren las autorizaciones de la otra empresa. El Certificado de Operador debe ser enmendado para poder operar".