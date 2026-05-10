Si te gusta acampar, lo necesitás: la cocina portátil que se hace maletín y no ocupa espacio

Un nuevo artefacto compacto promete resolver uno de los problemas más grandes que se genera en las escapadas al aire libre.

Las salidas a la naturaleza crecieron mucho en los últimos años, fenómeno que provocó la creación de dispositivos más compactos, fáciles de trasladar y preparados para resolver tareas básicas al aire libre sin ocupar lugar . Por ejemplo, uno de los mayores desafíos para quienes viajan en motorhome, camioneta o carpa siempre fue el espacio disponible.

Ante esta situación, una marca especializada en artículos de acampada presentó una alternativa que apuesta por un formato ultra delgado . El dispositivo funciona a gas, se pliega como un maletín y entra incluso en esos compartimientos donde antes era imposible guardar una cocina portátil .

Este artefacto se pliega y se guarda en cualquier lugar, lo que lo vuelve perfecto para llevar a todos lados.

El invento pertenece a la firma neozelandesa Zempire y forma parte de la línea Stealth-Jet, serie diseñada par a ofrecer una experiencia similar a la de una cocina convencional , aunque en formato compacto. El sistema funciona mediante gas propano y permite preparar comidas calientes en pocos minutos, incluso en los espacios más reducidos.

Cada quemador alcanza una potencia de hasta 10.000 BTU y cuenta con controles independientes. Eso permite regular la intensidad del fuego según el tipo de cocción y manejar distintos recipientes al mismo tiempo. Además, el aparato incorpora un sistema piezoeléctrico integrado , por lo que no necesita fósforos ni encendedores externos para ponerse en marcha.

La estructura tiene un diseño tipo "almeja", similar al de las cocinas plegables, ya que apunta a brindar mayor resistencia mecánica y evitar complicaciones durante el armado o el traslado. Cuando se despliega la tapa superior, actúa como barrera contra el viento y ayuda a proteger la llama frente a ráfagas o salpicaduras. Además, incorpora paneles laterales para mantenerla estable durante la cocción en exteriores.

La parrilla superior está construida en una sola pieza para que la limpieza de los restos de comida o grasa sea mucho más rápida después de cada uso. El sistema incluye un adaptador compatible con garrafas estándar de propano para que no sea necesario salir a conseguir un repuesto en medio del viaje.

Cocina Este invento busca facilitar tu experiencia al acampar. Gentileza - Zempire

Un diseño pensado para acampar: cuáles son sus especificaciones

La gran diferencia de la Stealth-Jet frente a otros modelos está en su tamaño. Mientras muchas cocinas portátiles superan los 8 o incluso 10 centímetros de grosor, este modelo se reduce a tan solo 5 centímetros cuando queda plegado. Esa característica permite guardarla debajo de asientos, dentro de compartimientos angostos o detrás de respaldos.

La línea fue desarrollada especialmente para motorhomes pequeños, camionetas adaptadas y viajes donde cada centímetro disponible es fundamental. Su formato de maletín también facilita el traslado a mano y evita cargar estructuras pesadas. La familia Stealth-Jet incluye tres variantes distintas. El modelo Solo que apunta a viajeros individuales, la versión Twin para dos personas y la edición Wide que ofrece una superficie más amplia para ollas y sartenes grandes.

Los precios internacionales varían según el modelo elegido. Actualmente, la línea se comercializa entre 130 y 210 dólares dependiendo el modelo. Con la posibilidad de cocinar comidas calientes con un aparato liviano, plegable y fácil de guardar, ahora tu próxima acampada puede ser mucho más cómoda y disfrutable.