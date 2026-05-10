Las salidas a la naturaleza crecieron mucho en los últimos años, fenómeno que provocó la creación de dispositivos más compactos, fáciles de trasladar y preparados para resolver tareas básicas al aire libre sin ocupar lugar. Por ejemplo, uno de los mayores desafíos para quienes viajan en motorhome, camioneta o carpa siempre fue el espacio disponible.
Si te gusta acampar, lo necesitás: la cocina portátil que se hace maletín y no ocupa espacio
Un nuevo artefacto compacto promete resolver uno de los problemas más grandes que se genera en las escapadas al aire libre.
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Ante esta situación, una marca especializada en artículos de acampada presentó una alternativa que apuesta por un formato ultra delgado. El dispositivo funciona a gas, se pliega como un maletín y entra incluso en esos compartimientos donde antes era imposible guardar una cocina portátil.
Cocina profesional en cualquier lugar: cómo funciona este invento
El invento pertenece a la firma neozelandesa Zempire y forma parte de la línea Stealth-Jet, serie diseñada para ofrecer una experiencia similar a la de una cocina convencional, aunque en formato compacto. El sistema funciona mediante gas propano y permite preparar comidas calientes en pocos minutos, incluso en los espacios más reducidos.
Cada quemador alcanza una potencia de hasta 10.000 BTU y cuenta con controles independientes. Eso permite regular la intensidad del fuego según el tipo de cocción y manejar distintos recipientes al mismo tiempo. Además, el aparato incorpora un sistema piezoeléctrico integrado, por lo que no necesita fósforos ni encendedores externos para ponerse en marcha.
La estructura tiene un diseño tipo "almeja", similar al de las cocinas plegables, ya que apunta a brindar mayor resistencia mecánica y evitar complicaciones durante el armado o el traslado. Cuando se despliega la tapa superior, actúa como barrera contra el viento y ayuda a proteger la llama frente a ráfagas o salpicaduras. Además, incorpora paneles laterales para mantenerla estable durante la cocción en exteriores.
La parrilla superior está construida en una sola pieza para que la limpieza de los restos de comida o grasa sea mucho más rápida después de cada uso. El sistema incluye un adaptador compatible con garrafas estándar de propano para que no sea necesario salir a conseguir un repuesto en medio del viaje.
Un diseño pensado para acampar: cuáles son sus especificaciones
La gran diferencia de la Stealth-Jet frente a otros modelos está en su tamaño. Mientras muchas cocinas portátiles superan los 8 o incluso 10 centímetros de grosor, este modelo se reduce a tan solo 5 centímetros cuando queda plegado. Esa característica permite guardarla debajo de asientos, dentro de compartimientos angostos o detrás de respaldos.
La línea fue desarrollada especialmente para motorhomes pequeños, camionetas adaptadas y viajes donde cada centímetro disponible es fundamental. Su formato de maletín también facilita el traslado a mano y evita cargar estructuras pesadas. La familia Stealth-Jet incluye tres variantes distintas. El modelo Solo que apunta a viajeros individuales, la versión Twin para dos personas y la edición Wide que ofrece una superficie más amplia para ollas y sartenes grandes.
Los precios internacionales varían según el modelo elegido. Actualmente, la línea se comercializa entre 130 y 210 dólares dependiendo el modelo. Con la posibilidad de cocinar comidas calientes con un aparato liviano, plegable y fácil de guardar, ahora tu próxima acampada puede ser mucho más cómoda y disfrutable.
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