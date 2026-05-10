Miles de millones: la enorme y secreta fortuna del padre de Jeff Bezos que no aparece en ningún ranking

El papá del importante empresario también cuenta con un enorme patrimonio, aunque no fue publicado de manera oficial.

El padre del empresario y un rol fundamental para que sea una de las personas más importantes del planeta.

Jeff Bezos es una personalidad que se asocia rápidamente a la idea de tener miles de millones de dólares . El fundador de Amazon es uno de los multimillonarios con mayor patrimonio en todo el mundo , pero detrás de su figura respetada existen personas que fueron fundamentales para que llegue a ser lo que es hoy en día.

Miguel Bezos es su padre adoptivo , un pilar fundamental en su formación y el encargado de ayudarlo a llevar a cabo su sueño. Esto fue a base de trabajo, esfuerzo y un rol paternal que cumplió con creces, lo cual se nota en cada demostración de cariño que recibe del empresario en sus apariciones públicas.

Jeff Bezos nació en 1964 como Jeffrey Preston Jorgensen, hijo de Jacklyn Gise y Ted Jorgensen. Su madre tenía 17 años y atravesaba una situación muy difícil para la época, marcada por el embarazo adolescente, el divorcio temprano y la necesidad de estudiar de noche mientras trabajaba para mantenerse. Ted quedó fuera de la vida cotidiana del niño cuando éste era todavía muy pequeño.

Miguel Bezos entró en esa historia después de llegar a Estados Unidos desde Cuba a los 16 años. Había dejado atrás a su familia y se instaló primero bajo el cuidado de instituciones católicas, en un país donde apenas manejaba el idioma. Con el tiempo, logró continuar sus estudios y reconstruir su vida en Albuquerque, donde conoció a Jacklyn.

La relación entre ambos avanzó rápido y se casaron en 1968. Poco después, Miguel adoptó legalmente a Jeff , que tenía cuatro años, y desde entonces el niño pasó a llevar el apellido Bezos. Para el futuro fundador de Amazon, Mike fue su padre en la práctica : el adulto que lo acompañó durante su infancia, su formación y los años previos a la creación de la compañía.

La familia se completó con el nacimiento de Christina y Mark, los otros dos hijos de la pareja. Mike trabajó durante décadas en Exxon, una carrera que le dio estabilidad económica al hogar. Ese orden familiar, lejos de cualquier exposición pública, terminó siendo clave cuando Jeff empezó a buscar dinero para sostener su proyecto.

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Los ahorros de su vida: el cheque que cambió la vida de los Bezos

En 1994, Jeff Bezos dejó su empleo en Wall Street y comenzó a desarrollar una empresa que primero se llamó Cadabra y luego pasó a llamarse Amazon. Su objetivo era juntar capital entre familiares, amigos e inversores cercanos, en un momento en el que vender libros por internet todavía sonaba como una idea difícil de explicar.

Mike y Jacklyn aceptaron poner una parte muy importante de sus ahorros. Entre 1995 y 1996 invirtieron 245.573 dólares en la compañía de su hijo, una cifra que representaba años de disciplina familiar y una apuesta sin garantías. A cambio, recibieron cerca del 6% del negocio, antes de que saliera a cotizar en bolsa.

Jeff les dejó claro que el riesgo era enorme, les advirtió que había una posibilidad real de perder todo el dinero, porque el emprendimiento podía fracasar. Mike, incluso, habría hecho una pregunta que muestra el contexto de la época: qué era internet. La inversión no surgió de conocimiento tecnológico avanzado, sino de confianza en su familia, más allá de que no compartían un lazo sanguíneo.

Amazon salió a bolsa en mayo de 1997 y esa participación inicial cambió de escala. Si Miguel y Jacklyn hubieran conservado intacto ese 6%, el valor actual sería gigantesco. Sin embargo, con los años redujeron su tenencia directa, realizaron donaciones y quedaron por debajo del umbral que obliga a declarar públicamente una posición accionaria relevante ante los reguladores de Estados Unidos.

Bezos Forbes Jeff Bezos recurrió a sus padres para llevar a cabo su proyecto más ambicioso. Forbes

La fortuna secreta del padre de Jeff Bezos: cuál es la estimación

La fortuna de Mike Bezos no aparece con claridad en los rankings tradicionales porque no existe un desglose público y completo de sus activos. Parte de esa opacidad se explica por la propia estructura de la riqueza familiar: acciones recibidas en los primeros años de Amazon, donaciones posteriores, vehículos privados de administración patrimonial y una oficina familiar llamada Aurora Borealis.

Una estimación privada ubicó el patrimonio controlado por Miguel en unos 45 mil millones de dólares. De ser correcta, esa cifra lo pondría entre las personas más ricas del mundo, aunque su nombre no figure de manera habitual en los listados globales de riqueza.

Hay señales concretas del tamaño de ese patrimonio. Entre 2001 y 2016, Mike y Jacklyn transfirieron cientos de miles de acciones de la compañía a la Bezos Family Foundation. En 2022, realizaron una donación personal de 710 millones a un centro de investigación contra el cáncer en Seattle, y ese mismo año compraron dos propiedades frente al mar en Coral Gables por 80 millones.