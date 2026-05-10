La estrella del básquet que perdió todos sus millones y tuvo que subastar los objetos más preciados de su carrera

Estaba destinado a ser la nueva cara de la liga, pero un mal paso y sus pésimas decisiones post retiro lo llevaron a la quiebra.

La NBA es la puerta a la gloria para los basquetbolistas, ya que viene acompañada de contratos de millones de dólares y del nivel competitivo más alto de todo el deporte en el mundo. Pero solo con llegar a la liga no alcanza, ya que la manera de llevar la presión y la fama suelen ser de suma importancia.

En este caso, esta figura consiguió algo muy complicado dentro de la competencia: ser elegido en el draft en su etapa de jugador de secundaria , sin pasar por la universidad o ligas europeas. Su futuro era prometedor, per o las lesiones le jugaron una mala pasada , aunque peor le fue después de colgar las zapatillas y encontrarse con una situación económica muy preocupante.

Darius Miles nació el 4 de octubre de 1981 en Belleville, Illinois, y creció en East St. Louis, una ciudad atravesada por altos niveles de violencia. El propio exjugador describió su infancia como una etapa rodeada de armas, drogas y peligro, con episodios en los que vio ataques contra personas cercanas y vivió situaciones difíciles desde muy joven.

Su talento apareció temprano en East St. Louis Senior High School , donde fue considerado uno de los mejores jugadores de básquet de secundaria de Estados Unidos. En su último año medía 2,03 metros, pesaba cerca de 92 kilos y promediaba 22 puntos por partido , números que lo pusieron en el radar de las franquicias antes de pasar por la universidad.

En el Draft de la NBA de 2000, Los Angeles Clippers lo eligieron con la tercera selección general . Fue una apuesta fuerte para la época, porque llegaba directamente desde la escuela secundaria y se convirtió en uno de los nombres jóvenes más atractivos de la liga. En su primera temporada integró el Mejor Quinteto de Rookies , un reconocimiento que reforzó las expectativas sobre su futuro.

Miles jugó dos temporadas en los Clippers y luego pasó por Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers y Memphis Grizzlies. Su etapa en Portland marcó el quiebre, porque sufrió una lesión en la rodilla derecha que lo obligó a someterse a una cirugía de microfractura, una intervención compleja para reparar daños en el cartílago. Esa recuperación lo dejó dos temporadas completas sin jugar en la NBA.

Aunque intentó volver, su carrera ya no recuperó continuidad. Portland lo despidió en 2008, Boston Celtics lo incorporó durante la pretemporada, pero lo cortó antes del inicio oficial, y luego Memphis Grizzlies le dio una última oportunidad en la campaña 2008-09. Jugó casi media temporada, hasta que el equipo rescindió su contrato en 2009 y poco después quedó fuera de la liga.

Darius Miles NBA 1 El alero disputó siete temporadas en la liga. NBA

De 60 millones de dólares a la bancarrota: qué pasó con el jugador

Ganó más de 60 millones de dólares en salarios durante su carrera en la NBA. Su contrato más alto llegó durante su etapa con Portland Trail Blazers, donde alcanzó ingresos de 9 millones de dólares en 2008, demostrando el potencial que tenía y la fe depositada en su prometedor futuro.

La caída financiera se hizo pública en 2016, cuando se declaró en bancarrota. En esa presentación informó activos por 460.385 dólares y deudas por 1.5 millones de dólares. Entre sus obligaciones aparecían 282.041 dólares adeudados al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos y 20 mil dólares en manutención infantil impaga.

Miles atribuyó parte de sus problemas a negocios fallidos y malas inversiones inmobiliarias. Según los reportes, perdió más de 100 mil dólares en una operación en California y también integró un grupo de inversión con el exjugador de la NFL Marshall Faulk y el rapero Nelly, vinculado a un proyecto inmobiliario en el centro de San Luis que terminó en demandas millonarias.

A ese escenario económico se sumó una situación personal delicada. Tras la muerte de su madre en 2013, sufrió una fuerte depresión que agravó sus problemas financieros y volvió más difícil ordenar su vida fuera del básquet. Para ese momento, la carrera que había empezado con expectativas enormes ya estaba cerrada y los ingresos deportivos habían quedado en el pasado.

Su situación posterior también incluyó problemas legales. En 2021, Miles y otros exjugadores de la NBA fueron acusados de defraudar un plan de salud por medio de reclamos falsos vinculados a procedimientos médicos y dentales. En 2023 se declaró culpable y fue sentenciado a tres años de libertad condicional.

Darius Miles NBA 2 Entre sus polémicos episodios, estuvo el arresto en el Aeropuerto Internacional Lambert de Misuri en 2011, ya que llevaba un arma cargada entre sus pertenencias. NBA

Los artículos que tuvo que subastar debido a su quiebra

Como parte del proceso de bancarrota, Darius Miles pidió autorización judicial para vender bienes personales y pagar a sus acreedores. El tribunal aprobó la operación y la subasta se realizó en Indiana, con objetos muy distintos entre sí: recuerdos deportivos, artículos de uso cotidiano, dispositivos electrónicos y piezas vinculadas a su paso por la NBA.

Entre los elementos más valiosos aparecieron una camiseta firmada por LeBron James, vendida por 1.500 dólares, una zapatilla autografiada por Dirk Nowitzki, por 375 dólares, y otra firmada por Lamar Odom, por 225 dólares. También se incluyó un jersey autografiado por Larry Bird, que se vendió por 100 dólares, una cifra llamativa por el peso histórico del exjugador de Boston Celtics.

La lista mostró el nivel de urgencia económica que atravesaba Miles. En la subasta se vendieron cinco reproductores VHS por 21,50 dólares en total, una máquina de karaoke por 75 dólares y hasta una tostadora por apenas 2 dólares. También fueron incluidos miles de DVD, videojuegos y otros objetos personales acumulados durante sus años de mayor exposición.

La venta total le habría dejado 12.780 dólares, una cifra mínima frente a los 1.5 millones de dólares en deudas que había declarado en la bancarrota. Ese dinero formó parte del proceso judicial para pagar a sus acreedores, pero también expuso el contraste entre una carrera que le dejó decenas de millones y una situación económica que lo obligó a vender desde recuerdos deportivos hasta objetos domésticos.

Años después, Miles intentó reconstruir su vida lejos de la cancha y se mudó a Florida, cerca de Quentin Richardson, su excompañero en los Clippers. Con él impulsó el podcast “Knuckleheads”, centrado en deportes y cultura, como una nueva etapa después de su salida de la NBA y de los problemas financieros que marcaron su retiro.