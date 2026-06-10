KINTO ONE Fleet, la propuesta innovadora de Toyota para la gestión de flotas corporativas

El plan permite a las compañías acceder a vehículos mediante un esquema de alquiler de mediano y largo plazo. Cuenta con un servicio integral y cobertura nacional.

KINTO ONE Fleet es la solución de movilidad corporativa de Toyota diseñada para que las empresas gestionen sus flotas de manera más eficiente, flexible y previsible . Creada hace seis años como respuesta a un mercado en transformación, acompaña la transición desde la propiedad del vehículo hacia un modelo de movilidad como servicio.

A través de un esquema de alquiler de mediano y largo plazo, las compañías pueden acceder a vehículos Toyota y Lexus 0 km sin necesidad de inmovilizar capital, optimizando recursos y enfocándose en el desarrollo de su negocio principal.

Se trata de una propuesta innovadora para una gestión integral de flotas corporativas mediante un único proveedor, incorporando mantenimiento, seguro, patente, telemetría y asistencia las 24 horas. Además, cuenta con cobertura nacional gracias al respaldo de los 44 concesionarios oficiales distribuidos en las 24 provincias del país .

Actualmente, más de 250 empresas líderes de sectores como el Agro, Oil & Gas, Retail, Logística y Construcción confían en KINTO ONE Fleet para la operación de sus fuerzas de venta y unidades operativas.

El modelo permite acceder a un Toyota 0km sin inmovilizar capital , manteniendo flotas actualizadas y reduciendo los desafíos asociados al envejecimiento de los vehículos. En clave de eficiencia financiera, el plan aporta previsibilidad de costos y simplificación administrativa a las empresas.

La propuesta se apoya en el respaldo de Toyota y en el conocimiento de los vehículos que forman parte de la flota. De acuerdo con la empresa, esta combinación contribuye a una alta tasa de renovación: más del 70% de los contratos que concluyen se reemplazan por nuevas unidades

Por último, KINTO ONE Fleet le permite a sus clientes renovar los vehículos al finalizar cada contrato, una dinámica que ayuda a evitar el envejecimiento de las flotas y a adaptar los recursos a las necesidades de cada etapa. En un mercado que avanza hacia esquemas basados en el uso más que en la propiedad, este tipo de soluciones gana cada vez más espacio dentro de la movilidad corporativa.