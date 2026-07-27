El gobierno de Brasil convocó al embajador argentino y profundizó la tensión diplomática con Javier Milei

La Cancillería brasileña citó al representante argentino en Brasilia tras las declaraciones de Milei contra Lula. La medida se suma al llamado a consultas de su embajador en Buenos Aires y eleva el conflicto entre ambos países.

Tras llamar a consultas a su representante en Buenos Aires, el Gobierno de Lula citó al diplomático argentino para expresarle su rechazo a las declaraciones del Presidente.

La tensión diplomática entre la Argentina y Brasil sumó un nuevo capítulo. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva convocó al embajador argentino en Brasilia, Guillermo Raimondi , para transmitirle el malestar oficial por las declaraciones que realizó Javier Milei durante su visita a San Pablo . La decisión fue adoptada luego de que el mandatario argentino cuestionara duramente al presidente brasileño y denunciara una supuesta "campaña antiargentina" impulsada desde el país vecino.

La citación del diplomático argentino se produjo apenas horas después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil llamara a consultas a su propio embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, un gesto que representa una señal de protesta diplomática y que refleja el deterioro de la relación entre ambos gobiernos.

En Itamaraty, las autoridades brasileñas calificaron las expresiones de Milei como incompatibles con el vínculo histórico entre ambos países y manifestaron su preocupación por el impacto que pueden tener sobre una relación estratégica para el Mercosur y el comercio regional. Según trascendió, durante el encuentro con Raimondi se le transmitió el rechazo formal del gobierno de Lula a las declaraciones del Presidente argentino.

Desde la Casa Rosada evitaron anticipar una respuesta oficial a la convocatoria, aunque el conflicto se profundizó luego de que Milei insistiera en sus cuestionamientos al mandatario brasileño y lo acusara de financiar una campaña de desprestigio contra la Argentina. Las diferencias personales e ideológicas entre ambos presidentes ya habían condicionado el vínculo bilateral desde el inicio de la gestión libertaria, pero la nueva escalada llevó el conflicto a uno de sus momentos de mayor tensión diplomática.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó a consultas al embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli , luego del exabrupto del presidente Javier Milei durante la convención nacional del Partido Liberal (PL) realizada este sábado en San Pablo. El diplomático viajará a su país en las próximas horas para mantener reuniones con autoridades del Planalto.

De acuerdo a O Globo, la decisión fue tomada por el canciller brasileño Mauro Vieira mientras regresaba de una gira por Asia. Según trascendió, Vieira tomó conocimiento de los dichos de Milei durante el vuelo de regreso y resolvió convocar al embajador para analizar la situación. El ministro arribó a Brasilia el domingo por la mañana.

Julio Bitelli, el embajador de Brasil en Argentina. Wikipedia

Brasil analiza retirar a su embajador en la Argentina tras los dichos de Milei contra Lula

Durante el encuentro partidario del PL, Milei realizó fuertes críticas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y cuestionó también al ministro Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF). En su discurso, el mandatario argentino expresó su respaldo al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, como alternativa para enfrentar al actual gobierno brasileño.

“Creo que solo Flávio puede detener a Lula y lograr un cambio real para todos los brasileños”, afirmó Milei ante dirigentes del Partido Liberal. Además, sostuvo que el senador es la persona indicada para combatir “a las organizaciones criminales y al narcotráfico”.

El presidente argentino también apuntó contra Alexandre de Moraes, luego de que el magistrado le prohibiera visitar a Jair Bolsonaro, quien cumple arresto domiciliario en Brasilia. Las declaraciones generaron malestar en el gobierno brasileño y llevaron a Itamaraty a tomar la decisión de llamar a consultas a su representante diplomático en Argentina.

Santilli se refirió al cruce diplomático con Brasil por los dichos de Milei

El jefe de Gabinete, Diego Santilli se refirió al cruce diplomático con Brasil producto de los dichos del presidente Javier Milei, quien afirmó que hay una campaña antiargentina que fue financiada por el mandatario brasileño Lula Da Silva.

En diálogo con Luis Majul por LN+, el ministro coordinador habló sobre la denuncia que presentó este domingo el mandatario argentino y afirmó: “El presidente siempre dice hay un sector del mundo que quiere tener oprimidos a los ciudadanos. Y lo que el presidente plantea es la libertad. Lo que plantea es el desarrollo y crecimiento. ¿Qué está pasando? Hay un gigante dormido que se está despertando“.

Justamente, Santilli destacó los avances en las reformas económicas del Gobierno y aseguró: “Ahí hay un dolor de los sectores o de los países que quieren ver a la Argentina empobrecida, esclavizada, oprimida que les da bronca”. Respecto al rol de Lula da Silva, el jefe de Gabiente señaló: “Que no se arranquen las ventiduras. Vinieron acá, hicieron campaña, dijeron de todo. El gabinete de Lula dijo barbaridades del presidente. Y acá pudieron ir a hacer los recorridos que quisieron hacer".

“Por el otro lado, la Argentina tiene una historia, una tradición de relación económica entre empresas, sector privado, que se sigue desarrollando con todo motor. Entonces, que no se vengan a rasgar la vestiduras”, añadió en referencia a si el cruce diplomático podría generar dificultades en la relación económica entre ambos países.