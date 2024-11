La familia El Husseiny ganó el caso contra Invest Bank UAE (revés para Burford Capital)

El litigio, que abarcó cuatro años y nueve jurisdicciones, surgió a raíz de acusaciones de que el empresario libanés Ahmad El Husseini actuó como garante de créditos otorgados a dos empresas de los Emiratos Árabes Unidos: Commodore Contracting Company y Al Tadamun Glass and Aluminium Company en 2015 y 2016, respectivamente. Ahmad siempre sostuvo que esas garantías nunca se otorgaron y que los documentos que supuestamente lo evidenciaban eran falsificaciones. Posteriormente se dictó una sentencia en rebeldía contra Ahmad en Inglaterra.

El banco inició después una demanda contra Ahmad y su familia en virtud del artículo 423 de la Ley de Insolvencia de 1986 para revertir varias transferencias de valor de Ahmad o sus empresas a miembros de su familia o sus compañías. El banco describió esto como un “esquema global de disipación de activos para derrotar a sus acreedores”. Esta alegación y reparación fueron solicitados por el banco durante una audiencia ex parte en julio de 2021 (en la que los demandados desconocían por completo y no estaban representados), y posteriormente fue impugnada por ellos. Los demandados declararon que las supuestas transferencias de activos no tuvieron lugar en absoluto o que se llevaron a cabo por razones legítimas, como la planificación fiscal (para mitigar el impacto de un cambio en el régimen del impuesto sobre sucesiones en el Reino Unido que entró en vigor el 4 de abril de 2017).