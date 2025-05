La fortuna de J.K. Rowling no para de crecer a pesar de los conflictos mediáticos

Pero a pesar de los pedidos de boicot, la autora defendió sus ideas sin vacilar y celebró en redes sociales sus logros personales y profesionales.

j k rowling.jpg J. K. Rowling es una de las escritoras británicas más exitosas de la historia. Archivo

Uno de esos momentos ocurrió en abril, cuando el Tribunal Supremo del Reino Unido respaldó una interpretación legal del concepto de mujer basada en el sexo biológico. En esa ocasión, Rowling publicó una imagen suya en un superyate de u$s150 millones, donde sostenía un cóctel y un cigarro, acompañada por la frase: “Me encanta cuando un plan sale bien”.

El negocio de Harry Potter no ha dejado de crecer. Según Forbes, la nueva serie televisiva basada en la saga comenzará a rodarse este verano para HBO Max, con un estreno previsto para 2026 y una duración proyectada de diez años. Se estima que Rowling percibirá cerca de u$s20 millones de dólares anuales por este proyecto, que forma parte de un acuerdo mayor con Warner Bros.. En noviembre, Casey Bloys, CEO de HBO Max, declaró que la autora estuvo “muy, muy involucrada en el proceso de selección del guionista y el director”.

El éxito de Harry Potter y la fortuna de la escritora

Desde la publicación de Harry Potter y la piedra filosofal en 1997, la escritora convirtió su creación en una de las franquicias más influyentes del mundo, al nivel de James Bond o Sherlock Holmes. La consultora Habo Studio, especializada en propiedad intelectual, ubicó a Harry Potter en el sexto lugar dentro del sector del entretenimiento en Estados Unidos y como la número uno entre el público millennial.

La historia de éxito comenzó cuando Warner Bros compró los derechos cinematográficos antes incluso de que se editara el primer libro. En aquel entonces, Rowling vivía de la ayuda social en el Reino Unido. En declaraciones a The London Times, recordó: “Era tan pobre como se puede ser en la Gran Bretaña moderna sin estar sin hogar”.

Para 2001, con el estreno del primer filme, la autora ya había vendido 100 millones de ejemplares y alcanzado la fama global. En 2003, Chris Little, su entonces agente, informó que las ventas totales superaban los 250 millones de copias.

Las películas de Harry Potter recaudaron cerca de u$s7.700 millones hasta 2011, siendo por entonces la saga más rentable de la historia del cine. En ese periodo, Rowling renegoció varias veces sus contratos con Warner Bros, asegurando no solo su participación en las ganancias y un crédito como productora ejecutiva, sino también el control creativo de las secuelas no escritas por ella.

Gracias a esa cláusula, Rowling pudo ejercer control sobre la serie derivada Animales Fantásticos, incluyendo el guion. El tercer filme, lanzado en 2022, fue el primero en ser boicoteado debido a sus posturas públicas. Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore recaudó u$s400 millones de dólares contra un presupuesto superior a u$s250 millones, y fue catalogado como un fracaso comercial.

Sin embargo, Rowling retuvo su lugar en la industria gracias al éxito de la obra teatral Harry Potter and the Cursed Child, que desde su estreno en 2016 ha generado más de u$s1.000 millones de dólares en funciones en Broadway, el West End de Londres y otras ciudades.

También HBO Max adaptó para televisión las novelas detectivescas firmadas por Rowling bajo el seudónimo Robert Galbraith. En 2023, el videojuego Hogwarts Legacy vendió 24 millones de unidades y recaudó 1.000 millones de dólares, posicionándose como el título más vendido del año.

La expansión de J.K rowling

Ese éxito animó a Warner Bros a planear nuevas producciones. En 2022, el CEO David Zaslav viajó a Escocia para reunirse con Rowling y discutir nuevas propuestas. Aunque la autora conserva los derechos sobre precuelas y derivados, el estudio retiene el control sobre las siete novelas originales, lo que permitió avanzar en una adaptación televisiva.

En abril de 2023, Rowling aprobó formalmente el proyecto y afirmó: “El compromiso de Max con preservar la integridad de mis libros es importante para mí”.

El negocio con Disney

Expertos consultados por Forbes destacaron que el estricto control autoral de Rowling impidió que su franquicia sufriera el desgaste observado en otras sagas como Marvel o Star Wars, ambas administradas por Disney.

Harry Potter y el prisionero de Azkaban El éxito de Harry Potter la hizo ganar millones. Archivo

El impacto de Harry Potter también transformó el mundo de los parques temáticos. Desde que en 2010 Universal’s Islands of Adventure inauguró la primera atracción basada en la saga, la afluencia creció un 36% y los ingresos un 40%, según datos del informe anual de Comcast. Desde entonces, se han abierto áreas temáticas en Orlando, Hollywood, Tokio y Beijing, todas con efectos positivos en la asistencia.

En el Reino Unido, el tour “The Making of Harry Potter” de Warner Bros., ubicado a unos 100 km al norte de Londres, generó en 2023 más de u$S300 millones en ingresos y u$s120 millones de ganancia operativa. Para Dennis Spiegel, fundador de International Theme Park Services, “el acuerdo de licencia de Harry Potter, en mi opinión, es probablemente el mejor que se ha hecho en parques temáticos en los últimos 40 años”.

Dado que Universal licencia la propiedad de Warner Bros, Rowling obtiene un porcentaje por cada artículo vendido en las atracciones, desde bufandas hasta cerveza de mantequilla. Según Forbes, esta fuente de ingresos es la segunda más importante para la autora en la última década.

Las ganancias por las ventas de libros

Sin embargo, la venta de libros continúa siendo el eje de su imperio. La saga superó los 600 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, según la editorial Scholastic, y permaneció durante 843 semanas en la lista de los más vendidos del New York Times.

El guion en tapa dura de Cursed Child vendió más de cuatro millones de copias en su primer año, y el libro ilustrado Christmas at Hogwarts lideró las ventas navideñas de 2024. Además, desde 2013 Rowling publicó cinco novelas de la serie Cormoran Strike bajo su alias masculino.

En 2012 fundó Pottermore Publishing, con el objetivo de gestionar los derechos digitales de su obra, lo que resultó una estrategia sumamente rentable, sobre todo durante la pandemia, y le asegura actualmente ingresos anuales de varios millones de dólares.

Las donaciones y la relación de J.K Rowling con los impuestos

El compromiso de Rowling con la filantropía también influyó en el tamaño de su fortuna. Forbes calculó que donó más de u$s250 millones de dólares en los últimos 20 años. Sus principales beneficiarios son Lumos, que asistió a más de 280.000 niños en orfanatos de Rumanía, Haití, Colombia y Ucrania; Volant, que apoya a víctimas de violencia en Escocia; y la Anne Rowling Regenerative Neurology Clinic, especializada en enfermedades como la esclerosis múltiple, afección que padeció su madre.

Rowling expresó abiertamente su decisión de vivir en Edimburgo y pagar la tasa impositiva máxima del 45% vigente en el Reino Unido. En 2010 escribió que deseaba que sus hijos fueran “ciudadanos, con todo lo que eso implica, de un país real, no expatriados flotantes, viviendo en el limbo de algún paraíso fiscal y relacionándose solo con los hijos de otros exiliados fiscales codiciosos”.

Para ella, tributar en su país representa una forma de devolver lo que recibió del sistema de bienestar, y agregó: “Estoy en deuda con el estado de bienestar británico” y que es “una forma de patriotismo”.

Finalmente, Rowling también ha hecho uso de su fortuna como argumento ante las críticas. En 2022, un usuario de X le preguntó: “¿Cómo duermes por la noche sabiendo que has perdido a toda una audiencia que ya no compra tus libros?”. La escritora respondió: “Leo mis cheques de regalías más recientes y el dolor desaparece bastante rápido”.