Lo convencieron de invertir sus criptomonedas y terminó perdiendo millones por una insólita estafa







El reconocido empresario, dueño de millones en criptomonedas, y una de los engaños más insólitos que se hayan visto.

Sufrió una de las estafas más grandes en el mundo de las criptomonedas. Freepik

Hecha la ley, hecha la trampa, reza el dicho. Y esto aplica perfectamente a las criptomonedas, que ante la gran falta de regulaciones, miles de usuarios fueron estafados, perdiendo miles de millones de dólares en este mundo tan arriesgado y volátil.

Ni siquiera quienes más éxito consiguieron en este ámbito están libres de ser víctimas de estos engaños tan frecuentes. Así le ocurrió a uno de los empresarios multimillonarios de las monedas digitales, quien pasó de estar en la cima a sufrir una enorme pérdida de su patrimonio.

bitcoin-7117056_1280 Uno de los empresarios más importantes del mundo de las criptomonedas y una estafa que aún hace ruido. Pixabay De criptomonedas a dinero falso: el empresario surcoreano que perdió millones de dólares El protagonista de esta historia prefirió no revelar su nombre, pero sí su ocupación: un lider multimillonario que manejaba uno de los negocios más importantes de criptomonedas en Singapur. Este hombre surcoreano se encontraba en la ciudad francesa de Niza, más precisamente en la Costa Azul.

Dos personas lo atrajeron a la lujosa ciudad europea bajo la promesa de invertir en su negocio. Pero la inocencia fue su perdición, ya que lograron tenderle una trampa: le dieron dos millones de euros en billetes falsos, todos de 500.

Realizado el intercambio, ya era tarde cuando el surcoreano se dio cuenta de la estafa. Sus bitcoins habían sido transferidos y las autoridades confirmaron que no solo eran billetes falsos, sino copias de mala calidad realizadas con Photoshop.

Uno de los delincuentes fue capturado en Cannes días después, conduciendo un coche de lujo y portando un reloj de 110 mil dólares. El otro involucrado no fue detenido y hasta el día de hoy continúa prófugo, con varios millones en criptomonedas a su favor.

