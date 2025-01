Longevidad y trabajo: políticas para la inclusión de los adultos mayores en las empresas

La incorporación de adultos mayores no es el único aspecto que deben considerar las empresas. La mayor longevidad en la sociedad también ha alternado el modo en que se proyectan los retiros.

La longevidad no sólo redefine los desafíos, sino también las oportunidades que enfrentamos como sociedad.

La incorporación de adultos mayores no es el único aspecto que deben considerar las empresas. La mayor longevidad en la sociedad también ha alternado el modo en que se proyectan los retiros. En un artículo para Harvard Business Review, Ken Dychtwald, Robert Morison y Katy Terveer han analizado cómo los cambios sociales interpelan al modelo clásico de jubilación y su supuesto implícito de que la persona se retira por completo y ya no es más productiva. Estos autores hacen algunas sugerencias de cómo podría aggiornarse la práctica del retiro. Algunas de las más importantes son estas:

2. Transferencia del conocimiento: durante el proceso de retiro, estos empleados pueden interactuar con personas más jóvenes para compartir lo que han aprendido durante su experiencia laboral.

3. Voluntariado: los adultos mayores también pueden insertarse en las tareas de responsabilidad social empresaria, especialmente en las tareas de voluntariado que implican interacciones con la comunidad, en donde pueden desempeñar un rol muy destacado.

4. Acompañamiento: durante el proceso de retiro, las empresas pueden brindar a; poyo psicológico, financiero y social. Una buena idea es la implementación de talleres para la planificación de la vida post-retiro.

En el mundo ya hay muchos casos exitosos de adaptación a la mayor longevidad de las personas. El gobierno de Japón otorga subsidios a las empresas que contratan a mayores de 60 años; asimismo, las empresas japonesas han colaborado con la multinacional india Tata Consultancy Services en programas de capacitación en habilidades digitales para los adultos mayores, lo cual aumenta considerablemente la empleabilidad de estos grupos. Suecia también ha sido una nación pionera y tiene una de las tasas más altas del mundo en empleo en mayores de 55, algo que ha logrado a través de políticas como la capacitación continua y el reskilling, y la adopción de horarios más cortos y flexibles por parte de las empresas. Finalmente, la Asociación Americana de Personas Jubiladas de los Estados Unidos está fomentando programas muy exitosos de reentrenamiento laboral que tienen como principales ejes a la tecnología, la atención sanitaria y los servicios financieros.

La longevidad no sólo redefine los desafíos, sino también las oportunidades que enfrentamos como sociedad. Incorporar a los adultos mayores en la fuerza laboral y rediseñar los procesos de retiro no son únicamente cuestiones pragmáticas o económicas; son una manera de construir una sociedad más inclusiva, que valore la experiencia y fomente la intergeneracionalidad. Las empresas que sepan adaptar sus prácticas no solo contribuirán al bienestar de sus empleados, sino que también estarán mejor posicionadas para enfrentar un futuro donde el talento, en todas sus formas y edades, será el activo más preciado.

Director asociado de Glue Executive Search