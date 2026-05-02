A 44 años del hundimiento del Belgrano: el Gobierno y la Armada rindieron homenaje a los 323 caídos + Seguir en









El crucero ARA General Belgrano fue torpedeado el 2 de mayo de 1982 por el submarino nuclear británico HMS Conqueror, fuera de la zona de exclusión declarada por Londres. La tragedia representó casi la mitad del total de bajas argentinas en la guerra.

El hundimiento del Belgrano es considerado por Argentina como un "crimen de guerra". @MinDefensa_Ar

La Armada Argentina y el Gobierno rindieron este sábado un emotivo homenaje a los 393 tripulantes del crucero ARA General Belgrano, al cumplirse 44 años del hundimiento de la embarcación durante la guerra de Malvinas, un hecho que representó la mayor tragedia naval en la historia del país. La fecha se convirtió con los años en una de las más cargadas de simbolismo dentro del calendario de la memoria nacional, y este aniversario no fue la excepción: el recuerdo oficial se entrelazó con el debate siempre vigente sobre la soberanía en el Atlántico Sur.

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A través de un comunicado oficial, la fuerza recordó la tarde del 2 de mayo de 1982, cuando el buque fue alcanzado por dos torpedos lanzados por el submarino nuclear británico HMS Conqueror. El ataque se produjo a 210 millas al sur de las islas, fuera de la "zona de exclusión" fijada unilateralmente por Londres, lo que consolidó a través del tiempo el reclamo argentino de considerarlo un crimen de guerra. El argumento jurídico, sostenido por sucesivos gobiernos desde la recuperación de la democracia, sigue sin encontrar respuesta en los foros internacionales, pero permanece como eje central del reclamo soberano.

"323 tripulantes quedaron para siempre custodiando las profundidades del mar", señaló la institución, destacando que esa cifra representa casi la mitad del total de los caídos argentinos durante la guerra de Malvinas. El homenaje hizo hincapié en el valor de los 770 sobrevivientes que debieron enfrentar condiciones extremas y temporales en las gélidas aguas del sur antes de ser rescatados. Cada uno de esos testimonios de vida —rescatados horas después en medio de un temporal austral— forma parte del acervo más doloroso y más irrenunciable de la historia reciente argentina.

La Armada subrayó que el sacrificio de la tripulación dejó una "huella profunda" en la Nación y que lo vivido marcó "para siempre la memoria de quienes lograron volver y el recuerdo imborrable de quienes no regresaron". El texto oficial concluyó con un llamado a conmemorar a los héroes con respeto, orgullo y gratitud. La Casa Rosada se sumó con un posteo en X donde reafirmó "el reconocimiento eterno de la Nación" a la entrega y el sacrificio de los tripulantes caídos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinDefensa_Ar/status/2050680476751258075&partner=&hide_thread=false En el 44° aniversario del hundimiento del crucero ARA “General Belgrano”, el Ministro @TGCarlosPresti, junto al jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Juan Carlos Romay, encabezó en la Base Naval Puerto Belgrano el acto conmemorativo y el homenaje a sus 1.093… pic.twitter.com/biSKvepuPU — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) May 2, 2026

Villarruel y el arco político, unidos en la memoria de los caídos También se expresaron políticos y referentes de todos los partidos políticos. La vicepresidenta Victoria Villarruel señaló que "el hundimiento del Belgrano marcó un punto de inflexión y el final de las negociaciones diplomáticas y la intermediación del Perú, consecuencia deseada por el Reino Unido y Margaret Thatcher". La lectura histórica de Villarruel —que subraya la responsabilidad británica en la ruptura del canal peruano de mediación— refleja una interpretación que gana consenso entre historiadores y veteranos, pero que sigue siendo resistida por Londres. El hundimiento del Belgrano permanece como la herida más profunda de una guerra que duró 74 días y dejó 649 argentinos muertos. Cuatro décadas y media después, el debate sobre las responsabilidades del conflicto no está cerrado, la soberanía sobre las islas continúa en disputa y los sobrevivientes siguen reclamando un reconocimiento que, dicen, nunca termina de llegar en toda su dimensión. El 2 de mayo es, en ese sentido, mucho más que una fecha en el almanaque: es el recordatorio anual de que la historia de Malvinas todavía no tiene punto final.