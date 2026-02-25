¡Mega Millions para argentinos! Jugá para llevarte el pozo de 458 millones de dólares

Desde su lanzamiento en 2002, TheLotter ha construido una reputación comprobada que habla por sí misma, con más de u$s130 millones pagados a más de 9 millones de boletos ganadores en todo el mundo, incluyendo usuarios de Brasil, Uruguay, Panamá, México, El Salvador, Costa Rica y otros países latinoamericanos.

Este viernes, la famosa lotería Mega Millions de Estados Unidos, una de las más grandes del mundo, ofrecerá un impresionante premio de 458 millones de dólares , lo que equivale a más de 632.000 millones de pesos.

Mega Millions es una de las loterías más conocidas en todo el mundo - y no es para menos - si tenemos en cuenta el premio récord de u$s 1.602 mil millones de dólares ganado en agosto de 2023. ¡Jugá ahora a los mayores premios internacionales en línea desde Argentina!

Desde su lanzamiento en 2002, TheLotter ha construido una reputación comprobada que habla por sí misma, con más de u$s130 millones pagados a más de 9 millones de boletos ganadores en todo el mundo, incluyendo usuarios de Brasil, Uruguay, Panamá, México, El Salvador, Costa Rica y otros países latinoamericanos.

- No tenés que ser ciudadano o residente de Estados Unidos para jugar en las loterías de Estados Unidos.

- Es posible participar en loterías de Estados Unidos utilizando el servicio de compra de boletos en línea de TheLotter .

- Recibirás boletos oficiales de Mega Millions en tu cuenta de TheLotter.

- Las posibilidades de ganar son las mismas que las de quienes compran boletos en las agencias de lotería físicas.

3 pasos para jugar por el premio de u$s458 millones

Al jugar en línea con TheLotter, tenés una variedad de métodos de pago para elegir.

Los boletos de Mega Millions cuestan alrededor de US$10 por línea y esta cantidad ya incluye la comisión que cobra el sitio por su servicio de mensajería:

Entrá en la página de Mega Millions en TheLotter y elegí tus números de la suerte: 5 números principales y un número adicional por línea.

de Mega Millions en TheLotter y elegí tus números de la suerte: 5 números principales y un número adicional por línea. Hacé clic en JUGAR en la parte inferior de la pantalla, creá tu cuenta y elegí el método de pago. Los representantes de TheLotter en los Estados Unidos comprarán el boleto oficial en tu nombre y podrás verlo escaneado en tu cuenta personal antes del sorteo.

Los representantes de TheLotter en los Estados Unidos comprarán el boleto oficial en tu nombre y podrás verlo escaneado en tu cuenta personal antes del sorteo. Cuando ganes, disfrutarás de tus premios al completo, ¡100% sin comisiones! Serás notificado por correo electrónico o mensaje de texto.

¿Qué pasa si ganás?

Si ganás premios de menos de US$ 600, el dinero se depositará directamente en tu cuenta bancaria. Cuando ganes el pozo de Mega Millions, la empresa cubrirá todos los gastos de tu viaje para recibir el premio, ¡y no vas a tener que preocuparte por nada!

¡Comprá tus boletos oficiales de Mega Millions para el próximo sorteo del viernes 27 de febrero ahora y podrás ganar u$s458 millones!