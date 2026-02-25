La actividad industrial cayó 4,4% interanual en enero, pero repuntó respecto de diciembre + Seguir en









El informe de Orlando Ferreres y Asociados aclaró que los cálculos de enero y febrero pueden incluir algunas distorsiones por la estacionalidad. Advierten sobre "tensiones en la industria", producto de la baja del consumo.

El menor nivel de consumo interno golpea con fuerza al entramado productivo. Depositphotos

La industria anotó una mejora mensual en enero, con un crecimiento de 1,2% desestacionalizado contra diciembre, de acuerdo a la consultora Orlando Ferreres & Asociados. Sin embargo, en la comparativa interanual se contrajo 4,4%, lo que evidencia el estancamiento del sector industrial en niveles históricamente bajos.

Desagregado por sector, Maquinaria y Equipo anotó la mayor caída interanual, con un desplome de 23,9% contra el mismo mes del año pasado. Dentro de esa categoría, la producción del sector automotriz registró una fuerte merma de 30,1% en la comparación anual.

Le siguió el rubro de minerales no metálicos, que mostró una baja en la producción de 7,8% para el primer mes del año, destacándose una caída de 5,6% anual en el despacho de cemento portland. Por su parte, Alimentos, Bebidas y Tabaco bajó 2,9%, con una contracción en la faena bovina de 11,8%, y con la producción de aceites cayendo 0,6% anual.

Por último, el sector de metales básicos registró para enero una contracción de 1% al comparar con igual mes del año pasado, "donde la producción de hierro primario fue la principal baja, que arrastró al resto de las líneas".

Autopartes El sector automotor mostró la mayor caída interanual dentro de los sectores de la industria registrado. Entre la caída del consumo y la esperanza de una recuperación De todas maneras, los analistas de Ferreres aclararon en el mismo informe en que difundió los datos que "las cifras de los primeros dos meses pueden incluir distorsiones por los períodos de vacaciones y las paradas de planta, que pueden darse un año en enero y otro en febrero, alterando la medición al mirar un mes de forma aislada".

Para los próximos meses, sin embargo, adelantaron que el panorama no es promisorio: "Hacia adelante, entendemos que durante la primera parte del año veremos algunas tensiones en la industria, ligada principalmente a los menores niveles de consumo interno". Asi todo, agregaron una cuota de optimismo, ya que esperan que "el contexto macro más estable, con mayor confianza y una mejora en los ingresos de las familias, lleve a una eventual reactivación de la actividad industrial", aunque no se indicó cuáles podrían ser los factores que impulsen esa mejoría.