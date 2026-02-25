Asamblea Legislativa: cruce de alta tensión entre Javier Milei y Victoria Villarruel

Dudas por el protocolo y la reacción del Presidente frente a su vice en medio de la guerra entre la fórmula presidencial. El rol de Karina Milei en el evento.

En la reunión del martes a las 16 en el Congreso entre los equipos de la Casa Rosada, el Senado y Diputados se acordó replicar sin cambios el protocolo del 2025 para la Asamblea Legislativa de este año. Sin embargo, la tensión ya es palpable en el Palacio Legislativo de cara al encuentro que protagonizarán este domingo Javier Milei y Victoria Villarruel en el peor momento de la relación de la fórmula presidencial .

La vice, como presidenta del Senado, está a cargo de la organización del evento junto a la Casa Militar. Pero en los hechos, los detalles de la apertura de sesiones ordinarias es supervisada por Mara Gorini, secretaria privada y mano derecha de Karina Milei . El antecedente inmediato del cruce entre Milei y Villarruel en 2025 no es auspicioso. Un frío saludo protocolar en las escalinatas del Congreso y un reto público del Presidente a su vice en el recinto. "No te apures, no terminé ", le recriminó el jefe de Estado a la titular de la Cámara Alta quien en aquel entonces dio por concluida la Asamblea Legislativa en medio de la ovación de los legisladores libertarios a su líder.

Desde entonces, la relación empeoró y el vínculo está roto . La vicepresidente fue excluida de la reuniones de gabinete y de la mesa política de la que si forman parte, entre otros, el titular de Diputados, Martin Menem, y la jefa de bloque del Senado, Patricia Bullrich. Desde el 1 de marzo del 2025 no volvieron a cruzarse. Sólo Karina Milei pisó el Congreso durante el debate del Presupuesto y de la reforma laboral, cuando ocupó uno de los palcos de la Cámara Alta, y devolvió un saludo de Villarruel en plena sesión sin responderle con palabras, apenas con una gélida y adusta mirada.

La última vez que Milei se refirió a su compañera de fórmula fue en agosto del 2025 en una entrevista con Alejandro Fantino. La definió como “ una traidora que dio lugar a una sesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal . Eso generó ruido y habilitó una corrida", en referencia a la sesión donde se había votado un proyecto de suba de las jubilaciones y moratoria previsional. “Haber habilitado una sesión que te mete un torpedo fiscal, eso implica, los genocidas que hicieron eso, que te fumás un YPF por año. Eso firmaron. Y ella lo habilitó en una sesión que ella podría haber frenado, porque estaba trabajando para el golpe que los kukas querían ”, agregó.

Desde entonces la tensión fue en aumento. La semana pasada, Villarruel salió a criticar por redes sociales el plan económico de Milei en defensa del "empleo nacional" y la "producción" nacional al manifestarse en contra de la política de apertura de importaciones, casi en un ensayo de un programa propio de gobierno . El posteo de la vice encendió las alarmas nuevamente en la Casa Rosada en medio de trascendidos sobre una posible candidatura de Villarruel en 2027 , lo que implicaría un golpe certero al electorado de la libertad Avanza ante la posibilidad de una fractura de los votantes de Milei.

El incidente, que motivó la reacción incluso de Manuel Adorni ante la posibilidad de una candidatura presidencial de la jefa del Senado, abre un interrogante sobre la voltaje del encuentro de esta domingo del Presidente con su vice. El jefe de Estado tiene previsto arribar a las 21 al Congreso donde será recibido por Villares en las escalinatas. Luego, deberá ser acompañado por su compañera de fórmula en todo el recorrido interno hasta el recinto de la Cámara de Diputados donde brindará su discurso ante la Asamblea Legislativa.

La llegada de Javier Milei

Una hora antes de la llegada del Presidente, se dará inicio formal de la Asamblea y luego de pasará a un cuarto intermedio. Tras ser recibido por las comisiones de interior y exterior que conformarán los legisladores nacionales, el paso de Milei por el Salón Azul, la firma de los firma libros de honor y la vista a la Constitución Nacional, el jefe de Estado se dirigirá a Pasos Perdidos para ingresar al recinto.

Al igual que el año pasado, Milei no pronunciará su discurso desde el estrado del recinto de Diputados, sino parado en un atril. Hoy comenzaron a salir las invitaciones formales a ministros, gobernadores, ex presidentes y personal diplomático, además de integrantes de la Corte Suprema de Justicia y autoridades de los cultos, entre otras personalidades. Se acotó sin embargo la cantidad de invitados y personal legislativo que podrá estar presente en el discurso. Los bloques, por ejemplo, sólo tendrán autorizada la presencia de un solo encargado de prensa.

Tras el discurso, cuyo contenido es supervisado por Santiago Caputo, el Presidente cenará en Olivos con los diputados y senadores de La Libertad Avanza. Comida a la que, por supuesto, no fue invitada Villarruel. Se espera que Milei haga un repaso por sus principales logros de gestión con foco en los que espera el oficialismo sea este viernes la conversión en ley de la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. Habrá por primera vez una agradecimiento público del jefe de Estado a los legisladores nacionales a quienes supo llamar "ratas" y acusar de atentar contra el equilibrio fiscal.

Reclamos en el Congreso

En Casa Rosada, sin embargo, todavía no terminan de digerir lo que consideran un acuerdo de Villarruel con la UCR y sectores del peronismo para repartir todos los cargos del Senado y dejar al Poder Ejecutivo Nacional afuera de la estructura de la Cámara Alta. Bartolomé Abdala seguirá en la Presidencia Provisional bloqueando así la posibilidad de la llegada de la neuquina Nadia Marquez a ese cargo, impulsada por Karina Milei. En vicepresidencia cobra la peronista jujeña Sandra Moisés tras su apoyo a La Libertad Avanza en las votaciones del Presupuesto y la reforma laboral. Mientras que en la vicepresidencia primera queda Carolina Losada, ex periodista que votó por la eliminación del estatuto del periodista, y en la vicepresidencia segunda estará la cordobesa Alejandra Vigo.En cuanto a las secretarías, en la Parlamentaria continúa Agustín Giustinian (a partir de un acuerdo de Villarruel con el PRO)

El único lugar que el Poder Ejecutivo Nacional intenta sostener es la Prosecretaría de Coordinación, actualmente ocupada por Manuel Chavarría, un dirigente clave de La Libertad Avanza que respondió al Ejecutivo durante 2024 y 2025, incluso frente a presiones internas de la vicepresidenta. Si bien la Casa Rosada propone mantenerlo en el cargo, la vice se opondría a su continuidad y el lugar sigue sin definición.