Paramount elevó su oferta por Warner Bros. y podría dejar fuera de la negociación a Netflix

La junta directiva de Warner Bros. Discovery anunció ayer martes que “podría esperarse razonablemente” que una oferta revisada de Paramount Skydance de 31 dólares por acción conduzca a una “propuesta superior” en su posible acuerdo de adquisición con Netflix .

Según un comunicado de prensa emitido por la compañía dirigida por David Zaslav , la junta directiva de WBD no ha determinado si la propuesta revisada es superior al acuerdo de fusión vigente con Netflix, y WBD seguirá en contacto con Paramount para determinar si se puede alcanzar una propuesta superior de la compañía, un término definido en el texto de su pacto vigente con Netflix. Si la junta directiva determina que se ha recibido dicho acuerdo, Warner Bros. Discovery afirma que Netflix tendrá cuatro días hábiles tras dicha determinación para negociar con WBD y proponer cualquier revisión a a su oferta.

Paramount emitió una declaración y un recuento de los elementos que cambiaron con respecto a su oferta modificada anterior presentada a principios de este mes.

“Paramount acoge con satisfacción la determinación de la Junta de WBD y espera seguir colaborando de forma constructiva con WBD para ofrecer los beneficios de la propuesta de Paramount a los accionistas de WBD, la comunidad creativa y los consumidores”, afirmó Paramount en un comunicado.

Aumentó el precio de compra a u$s31 por acción en efectivo;

Se aceleró el inicio del cobro de la “tarifa de tictac” diaria de u$s0,25 por trimestre después del 30 de septiembre de 2026, hasta la consumación de la transacción de Paramount, en lugar de comenzar en enero.

Aumentó la tarifa de ruptura regulatoria a u$s7 mil millones en caso de que la transacción no se cierre debido a cuestiones regulatorias;

Reafirmó que pagará la tarifa de terminación de 2.800 millones de dólares que WBD estaría obligada a pagar a Netflix para rescindir su acuerdo de fusión existente con Netflix,

Reafirmó que eliminará el potencial costo financiero de u$s1.5 mil millones de WBD asociado con su oferta de intercambio de deuda,

Aceptó la obligación de aportar fondos de capital adicionales en la medida necesaria para respaldar el certificado de solvencia requerido por los bancos prestamistas de PSKY, y

Se acordó una definición de “Efecto adverso material de la empresa”, lo que significa que el precio no bajará si las redes lineales de WBD declinan más rápido de lo esperado antes de que se cierre el acuerdo.

El acuerdo con Netflix, que incluye la compra de Warner Bros. y HBO Max, está valorado en casi 83 000 millones de dólares. Paramount presentó recientemente una oferta en efectivo de 108 000 millones de dólares por la totalidad de WBD, incluyendo sus canales de cable lineal. Al añadir 1 dólar al precio por acción, la nueva propuesta de Paramount asciende a un total de aproximadamente 111 000 millones de dólares, incluyendo los 33 000 millones de dólares de deuda que WBD acumula en sus libros.

Tal como está, el acuerdo de Warner Bros. Discovery con Netflix sigue vigente, y la junta de WBD dice que sigue recomendando a favor de ese acuerdo, que se someterá a votación el 20 de marzo. Warner Bros. Discovery enfatizó que "no hay garantía" de que la junta encuentre la transacción superior a la fusión con Netflix, o "que cualquier acuerdo o transacción definitiva" surja de futuras conversaciones con Paramount.