Empleadas domésticas acordaron un aumento salarial del 3% y el pago de un bono

El acuerdo fue confirmado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). El mismo se pagará en dos tramos en los meses de febrero y en marzo.

El sector de empleadas domésticas acordó un aumento y el pago de un bono para febrero y marzo. Getty Images/iStockphoto

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó un nuevo acuerdo salarial para el personal doméstico: un incremento del 3% que se aplicará en dos etapas, junto con el pago de un bono extraordinario de hasta $20.000.

La definición se tomó el pasado martes en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde funcionarios del Gobierno y representantes sindicales del sector consensuaron la actualización. Sobre el aumento, se acordó que impacte en dos tramos de 1,5% en febrero y marzo. Tras esto, las partes volverán a reunirse en abril para evaluar nuevos ajustes.

Empleadas domésticas: de cuánto es el aumento y cómo se pagará el bono El esquema acordado contempla una suba total del 3% sobre los salarios vigentes. A esto se suma un bono extraordinario, con un tope máximo de $20 mil, que se liquidará de manera proporcional a la carga horaria semanal de cada trabajadora.

Extra empleadas domesticas El bono extraordinario será pagado en ambos meses y tendrá un tope máximo de $20 mil. Según se informó oficialmente, el pago del bono se organizará de la siguiente forma:

$8.000 para empleadas que trabajen hasta 12 horas semanales.

Hasta $11.500 para aquellas con carga horaria de entre 12 y 16 horas por semana.

$20 mil para quienes superen las 12 horas semanales. Los montos serán no remunerativos y se abonarán en ambos meses.

Empleadas domésticas: cómo quedan las escalas salariales con los aumentos Las remuneraciones varían según la categoría, la modalidad de contratación (por hora o mensual) y si el trabajo es con retiro o sin retiro (“cama adentro”). Con la aplicación del 1,5% en febrero y otro 1,5% en marzo, las escalas quedan de la siguiente manera: Febrero Primera categoría (supervisión) Con retiro: $3.953,99 por hora; $493.250,51 mensual.

Sin retiro: $4.317,86 por hora; $547.807,65 mensual. Segunda categoría (tareas específicas) Con retiro: $3.751,59 por hora; $459.265,69 mensual.

Sin retiro: $4.100,04 por hora; $509.632,55 mensual. Tercera categoría (caseros) $3.546,66 por hora; $448.433,64 mensual. Cuarta categoría (tareas de cuidado) Con retiro: $3.952,85 por hora; $448.433,64 mensual.

Sin retiro: $3.546,66 por hora; $498.106,74 mensual. Quinta categoría (tareas generales) Con retiro: $3.546,66 por hora; $404.702,97 mensual.

Sin retiro: $3.298,88 por hora; $448.433,64 mensual. Marzo Primera categoría (supervisión) Con retiro: $4.013,30 por hora; $500.649,26 mensual.

Sin retiro: $4.382,63 por hora; $556.024,76 mensual. Segunda categoría (tareas específicas) Con retiro: $3.807,87 por hora; $466.154,67 mensual.

Sin retiro: $4.161,54 por hora; $517.277,03 mensual. Tercera categoría (caseros) $3.599,86 por hora; $455.160,14 mensual. Cuarta categoría (tareas de cuidado) Con retiro: $4.012,14 por hora; $455.160,14 mensual.

Sin retiro: $3.599,86 por hora; $505.578,34 mensual. Quinta categoría (tareas generales) Con retiro: $3.599,86 por hora; $410.773,52 mensual.

Sin retiro: $3.348,37 por hora; $455.160,14 mensual.