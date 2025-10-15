Mega Millions sortea $848 mil millones este viernes







Miles de argentinos se unen a la fiesta comprando boletos online. ¿Cómo?

¡Aumentan las probabilidades de que un argentino se lleve el tan ansiado pozo de 625 millones de dólares del Mega Millions en el sorteo del viernes 17 de octubre por la noche! Con un premio multimillonario en juego, actualmente hay miles de personas en Argentina comprando sus boletos oficiales a través de TheLotter, el servicio líder de lotería online en el mundo.

De acuerdo con las reglas del Mega Millions, no es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para jugar a las loterías de Estados Unidos. Al utilizar los servicios de compra de boletos de lotería online de TheLotter, todos pueden participar en los sorteos del Mega Millions con boletos oficiales y, además, tener las mismas posibilidades de ganar que alguien que compró por sí mismo sus boletos en Estados Unidos.

Jugar al Mega Millions en 3 pasos con boletos oficiales: Abra una cuenta GRATUITA en TheLotter e ingrese a la página de la lotería Mega Millions .

e ingrese a la página de la lotería . Elija cinco números principales y un número adicional. Puede usar sus números de la suerte o hacer clic en el botón Aleatorio para que sus números se generen automáticamente.

¡Confirme su compra en la parte inferior de la pantalla!

Una vez confirmada la compra, la oficina local en Estados Unidos comprará el boleto oficial del Mega Millions en su nombre y le enviará una copia escaneada a su cuenta como parte del servicio “Vea su boleto”. Además, cuando gane será notificado por correo electrónico o SMS y disfrutará de sus premios al completo, 100% sin comisiones.

Reclamo de premios Si un argentino gana el pozo, TheLotter lo ayudará a que reclame el premio personalmente. Si gana un premio secundario menor a 600 dólares, todo el dinero será transferido directa y automáticamente a su cuenta personal.

Está a solo unos clics de ganar Desde nuestro lanzamiento en 2002, TheLotter ha construido una reputación comprobada que habla por sí sola, con más de US$130 millones pagados a más de 9 millones de boletos ganadores en todo el mundo. ¿Listo para cambiar su vida con solo unos clics? Compre ahora sus boletos oficiales de Mega Millions para el próximo sorteo de este viernes 17 de octubre, ¡y tendrá la oportunidad de ganar US$625millones! Lotto Direct Limited opera TheLotter.com. Lotto Direct Limited tiene licencia de la Autoridad del Juego de Malta. Referencia de licencia MGA/CRP/402/2017. 18+. El juego puede ser perjudicial si no se controla. Juegue responsablemente. Para obtener más información, visite https://www.rgf.org.mt/