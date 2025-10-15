Comerciantes taparon el famoso mural de Diego Maradona en Nápoles por una protesta







La medida fue tomada luego de que la policía municipal apuntó contra comercios sin habilitación para vender.

Comerciantes taparon el famoso mural de Diego Maradona en Nápoles a modo de protesta. Agencia Noticias Argentinas / redes

El famoso mural de Diego Maradona en Nápoles, ubicado en los Quartieri Spagnoli (Barrios Españoles), amaneció este miércoles con su cara tapada en medio de una protesta de los comerciantes de la zona, luego de un allanamiento en el que la Policía Municipal incautó productos presuntamente ilegales alusivos al Diez que se vendían en los puestos ubicados en el lugar, conocido ahora como "Largo Maradona".

El conflicto comenzó este martes, cuando la policía municipal apuntó contra aquellos comercios que no cuentan con la habilitación para vender sus correspondientes productos. Ante esta situación, y a modo de protesta, los dueños de los locales que se encuentran ubicados en el Quartieri Spagnoli decidieron tapar la cara de Maradona en el mural. Además, argumentaron que los permisos de habilitación se encuentran en trámite. En caso de que le situación siga sin resolverse, los comerciantes también podrían agrandar la protesta aplicando un telón negro.

La organización que maneja el espacio emitió un comunicado tras el cierre, en donde explicó que "la zona de Largo Maradona, al ser propiedad privada, fue cerrada por nuestra propia voluntad y no por las autoridades ni otras entidades". El texto, además, remarcó: "somos los primeros en respetar las leyes y operar legalmente: pagamos impuestos, estamos registrados en el INPS y la Cámara de Comercio, nuestra mercancía está completamente facturada y nuestros empleados tienen empleo regular".

"El único problema es que tenemos una licencia de circulación y, por lo tanto, no podemos quedarnos sin trabajo, ya que es el único tipo de licencia que hemos podido obtener. Por esta razón, pedimos encarecidamente a las instituciones que nos ayuden a encontrar una solución concreta que nos permita seguir trabajando conforme a la ley. Porque si cerramos, no solo cerraremos a nuestra familia, sino a todo un barrio. Y entonces, nunca volveremos a abrir Largo Maradona, por decisión propia", concluyó el mensaje.

El motivo de la protesta Durante la tarde del martes, los agentes de la Policía Municipal napolitana incautaron camisetas, bufandas y artículos a la venta en la plaza del mural, además de cubrir la pequeña capilla que alberga recuerdos dedicados al mejor jugador del mundo. Según informaron las autoridades, "se incautaron cinco carritos de bebidas, abandonados y encadenados en la vía pública, sin autorización". "Además, dos negocios, uno de alimentación y otro no alimentario, fueron incautados por no contar con la autorización permanente requerida", agregaron. "Se impusieron multas administrativas de 5.000 euros cada una por estas infracciones, además de descubrirse otras irregularidades, como la ocupación ilegal de terrenos públicos con una superficie total de aproximadamente 9,4 metros cuadrados y la falta de acceso vehicular. Las oficinas técnicas competentes procederán ahora a verificar la autorización urbanística para una superficie de aproximadamente 200 metros cuadrados, que será objeto de una investigación más exhaustiva", detalló la Policía.