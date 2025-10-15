Un año después de emitir un comunicado anunciando la salida de Leire Martínez, La Oreja de Van Gogh, ha comunicado a todos sus seguidores que harán una gira en 2026 con el regreso de Amaia Montero.
Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh: nueva canción y expectativa por la gira
La banda de pop española vuelve a escena con la salida del guitarrista Pablo Benegas, pero con su primera vocalista.
Vuelve Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: por qué dejó la banda y qué hizo en estos 18 años
La banda de pop española vuelve a escena con la salida del guitarrista Pablo Benegas, pero con su primera vocalista. "Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", dice el comunicado.
El mensaje completo de La Oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
La banda compartió un extenso mensaje junto a un video en sus redes: "Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos.
Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?
La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores .
Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable.
Nuestro querido Pablo, por su parte, sigue formando parte del grupo aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros. Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor.
De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino.
Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia".
