¿Pueden los perros aprender a hablar? Lo que dice la ciencia

Según un grupo de científicos podría existir una posibilidad de llegar a hacer que estos animales pueden producir sonidos similares al lenguaje humano.

Investigadores del laboratorio BARKS de la Universidad Eötvös Loránd analizan si existe una base biológica que permita a los perros producir sonidos similares al lenguaje humano. El estudio, publicado en Biologia Futura, explora desde perspectivas anatómicas, cognitivas y evolutivas si los perros podrían, en teoría, comunicarse de manera más cercana a la nuestra.

El avance de la Inteligencia Artificial y las herramientas para descifrar lenguajes animales reavivaron el debate sobre la comunicación interspecies. Mientras algunos proyectos se enfocan en ballenas o primates, este equipo se preguntó qué pasa con los perros, nuestros compañeros más cercanos. La pregunta no apunta a enseñarles a decir "hola" , sino a entender si su fisiología y cognición permiten, aunque sea de forma rudimentaria, una comunicación más compleja que la actual.

Los investigadores destacan que los perros ya demuestran habilidades comunicativas notables . Por ejemplo, muchos reconocen palabras específicas como su nombre, "paseo" o "comida" y las asocian con acciones concretas. Estudios previos incluso revelan que pueden diferenciar idiomas , identificar tonos de voz y reconocer a personas solo por su voz.

Desde el punto de vista anatómico, su laringe les permite producir una amplia gama de frecuencias , lo que sugiere que, en teoría, podrían generar sonidos más cercanos al habla humana.

Sin embargo, el principal obstáculo no es físico, sino evolutivo. El lenguaje humano surgió como una herramienta para la cooperación y coordinación social, algo que los perros no necesitan. Su comunicación, basada en gestos, miradas y sonidos instintivos, ya es lo suficientemente efectiva para interactuar con humanos y entre ellos.

Forzar una adaptación verbal no solo sería innecesario, sino que podría generar desequilibrios emocionales o incluso un efecto de "valle inquietante" (esa sensación perturbadora ante algo que imita lo humano sin serlo del todo).

El estudio también advierte sobre dilemas éticos: modificar su comunicación natural podría alterar su bienestar. Como explica la Dra. Rita Lenkei, el objetivo no es crear expectativas irreales, sino delimitar lo posible, lo exagerado y lo que aún falta explorar. La investigación abre puertas para entender mejor el origen del lenguaje humano, usando a los perros como modelo comparativo.

Además, sus hallazgos podrían aplicarse en campos como la etorobótica (interacción entre animales y máquinas), ayudando a diseñar robots sociales más eficientes.