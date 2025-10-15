Franco Colapinto se subirá a su Alpine para el próximo Gran Premio de Fórmula 1 en Estados Unidos

El piloto argentino correrá este fin de semana en Austin, Texas, en una fecha con formato sprint el día sábado.

El piloto argentino Franco Colapinto se prepara para competir en el Gran Premio de Estados Unidos , que tendrá lugar en el Circuito de las Américas en Austin, Texas. Este evento marca el inicio de la gira americana de la Fórmula 1 y representa una nueva oportunidad para que el piloto de Pilar demuestre su habilidad al volante del Alpine A525 .

El equipo francés enfrenta una temporada complicada, ocupada en el último lugar del Campeonato de Constructores con solo 20 puntos . A pesar de las limitaciones del monoplaza, Colapinto busca mantener su curva ascendente en el rendimiento, especialmente después de sus participaciones en los circuitos urbanos de Bakú y Singapur.

El fin de semana en Austin incluirá solo una sesión de prácticas libres . El sábado se disputará la Sprint y la clasificación para la carrera principal, que tendrá lugar el domingo. El formato Sprint, introducido en 2021, busca aumentar el espectáculo durante el fin de semana, ofreciendo dos oportunidades de competencia.

El Circuito de las Américas es conocido por su trazado de 5.513 metros , con 20 curvas y dos zonas de DRS. La pista, inaugurada en 2012, es una de las más modernas del calendario y presenta desafíos técnicos como cambios de elevación y una larga recta principal. El récord de vuelta en carrera lo tiene Charles Leclerc con un tiempo de 1:36.169, establecido en 2019.

Cómo fue la última carrera de Franco Colapinto

En el Gran Premio de Singapur, Colapinto partió desde la posición 16 y mantuvo un ritmo constante durante la carrera. Sin embargo, una estrategia de boxes que no rindió los resultados esperados lo relegó al puesto 16 en la llegada, sin sumar puntos.

El piloto argentino mostró su frustración tras la carrera, calificando el rendimiento del Alpine como "muy frustrante". Según explicó, el auto fue inmanejable en varios sectores del circuito, lo que afectó la estrategia y el ritmo de carrera. Aunque consiguió terminar por delante de su compañero Pierre Gasly, el joven piloto reconoció que el resultado no fue suficiente: "Hice todo lo que pude, pero con este auto es muy difícil obtener un buen resultado".

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó en la posición 19, reflejando las dificultades del equipo en el exigente circuito callejero. Alpine se ubica en la última posición del campeonato de constructores con 20 puntos, lo que evidencia los desafíos que enfrenta en la temporada actual.

Días y horarios del GP de Estados Unidos en Argentina

El Gran Premio de Estados Unidos se desarrollará entre el 17 y el 19 de octubre con el siguiente cronograma en horario argentino: