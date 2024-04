Metalúrgica Alem, 50 años dedicados a las necesidades de los transportistas

“La compañía de seguros nos llevó a varias empresas, buscando la reparación del acoplado que había tumbado. Llegamos a una firma que fabricaba acoplados y repuestos y en la charla con el señor Dimas Miceli me preguntó a qué me dedicaba. Le comenté que fabricaba carrocerías y me sugirió confeccionar un acoplado, que él me mandaría los ejes. Y así comenzamos. Miceli, que después fue un gran amigo, me dio el empujoncito para iniciarme en la actividad”. Nos cuenta Luis Gerardo Günther, socio gerente y fundador de la empresa.