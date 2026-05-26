Lula da Silva respaldó al gobierno boliviano y enviará ayuda humanitaria por la crisis social

El presidente brasileño habló con Rodrigo Paz, pidió evitar la violencia y confirmó asistencia para las regiones afectadas por los bloqueos.

Luiz Inácio Lula da Silva expresó su apoyo al gobierno boliviano en medio de la crisis social y política.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , manifestó este martes su apoyo al gobierno de Bolivia y anunció el envío de ayuda humanitaria ante la crisis política y social que atraviesa el país. La decisión fue comunicada luego de una conversación telefónica con el mandatario boliviano, Rodrigo Paz, en medio de protestas, bloqueos y problemas de abastecimiento.

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A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Lula explicó que dialogó con Rodrigo Paz sobre la situación humanitaria generada por las protestas y los cortes de rutas que afectan distintas regiones bolivianas.

“ Conversamos sobre la situación humanitaria enfrentada por Bolivia a raíz de protestas y bloqueos de carreteras, que vienen provocando el desabastecimiento de algunas regiones del país ”, señaló el mandatario brasileño.

Brasil enviará ayuda humanitaria para asistir a las regiones afectadas por los bloqueos y el desabastecimiento.

Durante el intercambio, Lula manifestó su respaldo político al gobierno boliviano y remarcó la importancia de preservar el funcionamiento institucional en medio de la creciente tensión social.

Según expresó, reiteró “su solidaridad al gobierno y al pueblo bolivianos” y subrayó “la importancia del pleno respeto a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho”.

Brasil pidió evitar la violencia y priorizar el diálogo

El presidente brasileño también llamó a descomprimir el conflicto a través de negociaciones entre el gobierno y los movimientos sociales que participan de las protestas.

En ese sentido, sostuvo que ambas partes deben evitar una escalada de violencia y apostar por una salida política y pacífica.

“Defendí que el gobierno y los movimientos sociales eviten el recurso a la violencia y privilegien el diálogo como camino para la superación de las divergencias y para la preservación de la paz social”, afirmó Lula.

Las declaraciones se conocieron en medio de una nueva jornada de tensión en La Paz, donde continúan los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

lula da silva Lula pidió evitar hechos de violencia y reclamó priorizar el diálogo entre el gobierno y los movimientos sociales. F24

Los bloqueos generan problemas de abastecimiento

La crisis social en Bolivia ya afecta el suministro de productos esenciales en distintas zonas del país. Los cortes de rutas y barricadas instalados por manifestantes complican el transporte de alimentos, combustible y medicamentos.

Frente a ese escenario, Lula confirmó que Brasil enviará ayuda humanitaria para asistir a las regiones más afectadas por el conflicto.

El mandatario brasileño explicó que tomó la decisión luego de un pedido realizado por Rodrigo Paz durante la conversación telefónica mantenida entre ambos presidentes.

La asistencia buscará aliviar el impacto que generan los bloqueos sobre miles de personas que enfrentan dificultades para acceder a bienes básicos.

PROTESTAS BOLIVIA 2 La tensión política en Bolivia se profundizó tras semanas de movilizaciones y enfrentamientos en La Paz.

Bolivia atraviesa semanas de protestas y tensión política

Bolivia vive una profunda crisis política y social desde hace semanas, marcada por protestas sindicales, reclamos económicos y enfrentamientos en distintos puntos del país.

Las movilizaciones comenzaron con demandas vinculadas a aumentos salariales, problemas en el suministro de combustible y críticas a la situación económica. En los últimos días, la tensión se agravó tras la muerte de un manifestante durante un operativo policial y militar en La Paz.

El gobierno boliviano reconoció el fallecimiento del joven de 24 años e inició una investigación para determinar cómo ocurrió el hecho.

Mientras tanto, el presidente Rodrigo Paz continúa intentando frenar la escalada del conflicto mediante llamados al diálogo y anuncios políticos orientados a desactivar la crisis.