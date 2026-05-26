El Gobierno insiste con la venta de un edificio de Cancillería y baja su precio base

El inmueble, ubicado en Retiro, salió a remate en febrero por u$s1,9 millones pero no recibió ofertas. Ahora, vuelven a subastarlo con una baja de u$s300.000.

El Gobierno volverá a intentar vender un histórico edificio vinculado a la Cancillería argentina, luego de que la primera subasta realizada en febrero quedara desierta. Se trata del inmueble ubicado en Juncal 847/851, en pleno barrio porteño de Retiro, que durante años funcionó como sede del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) y que ahora forma parte del plan oficial para desprenderse de propiedades estatales.

La nueva subasta fue convocada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y tendrá lugar el próximo 8 de julio a las 14 horas a través del Portal de Subastas Electrónicas SUBAST.AR, mientras que la inscripción cerrará el 30 de junio al mediodía.

En esta segunda oportunidad, el Gobierno decidió reducir el precio base de la propiedad a u$s1.592.142, luego de que en febrero se ofreciera por u$s1,9 millones sin recibir ofertas.

El edificio cuenta con una superficie de terreno según título de 499,67 m2 y una superficie cubierta total aproximada de 1.638,48 m2. Se trata de una construcción antigua distribuida en cinco niveles que tiene el estilo de un petit hotel: cuenta con subsuelo, planta baja y tres pisos superiores, además de una terraza parcialmente accesible. Según el pliego, posee una escalera principal de recepción, escaleras secundarias y un ascensor que actualmente está fuera de servicio.La propiedad dejó de utilizarse como sede del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) y de lograr un comprador se espera que revitalice la propiedad.

El inmueble se encuentra en una de las zonas más cotizadas de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la calle Juncal, entre Suipacha y Esmeralda. El entorno combina edificios residenciales, oficinas, comercios e inmuebles institucionales. De hecho, la ubicación aparece como uno de los principales atractivos para su venta. La propiedad está emplazada en pleno Retiro, a pocas cuadras de Plaza San Martín y del corredor corporativo de Catalinas . Se trata de una zona donde el precio del m2 oscila entre u$s2.800 y u$s3.800 dependiendo el tipo de propiedad.

El plan del Gobierno para vender inmuebles públicos

La operación forma parte del programa oficial impulsado por el Gobierno nacional para desprenderse de más de 300 inmuebles públicos considerados “innecesarios” o subutilizados. La estrategia apunta a generar ingresos y reducir costos de mantenimiento de propiedades estatales.

Dentro de ese esquema aparecen activos emblemáticos que podrían salir próximamente al mercado, entre ellos el predio del Parque de la Costa y la histórica casa de Lucio V. Mansilla, ubicada en el barrio de Belgrano, pero todavía no tienen fecha de subasta. También figuran terrenos ferroviarios, inmuebles estatales en distintas provincias y propiedades decomisadas en causas judiciales.

Hasta el momento, el gobierno ya concretó la venta de 15 inmuebles pertenecientes a distintos organismos públicos, entre ellos activos del Ministerio de Defensa, la Policía Federal y el INTA, entre otros.

Además, según informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, unos 35 inmuebles estatales fueron “desafectados” por la AABE, lo que implica que dejaron de estar asignados a funciones específicas para poder ser puestos en venta mediante subastas públicas. En conjunto, representan más de 4,6 millones de metros cuadrados.