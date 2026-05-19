Neuquén, la nueva geografía del rendimiento: cómo invertir en el boom de Vaca Muerta desde un millón de pesos

El derrame energético transformó a la capital provincial en la plaza inmobiliaria más rentable del país. Con tasas de ocupación récord, alquileres que ya superan a los porteños y un metro cuadrado en franco ascenso, el desafío dejó de ser saber dónde invertir: el verdadero quiebre es cómo. Next Neuquén, vía Crowdium, propone una respuesta a la altura del momento.

Neuquén presenta una expansión silenciosa pero implacable que, mientras buena parte de los activos financieros locales naufraga en la volatilidad, viene reescribiendo el mapa del rendimiento argentino. El sector inmobiliario, históricamente refugio de valor, encontró en la provincia patagónica su epicentro contemporáneo.

Vaca Muerta hizo la diferencia en un país acostumbrado a mirar a Buenos Aires como la referencia obligada. La capital neuquina viene corriendo discretamente el centro de gravedad hacia el sur. El valor del metro cuadrado en el radio céntrico ya supera los niveles históricos, posicionando a la ciudad como una de las plazas más costosas y, simultáneamente, más rentables del territorio nacional.

Hasta hace poco, ingresar a un proyecto inmobiliario de gran escala en la cuenca neuquina exigía pertenecer a un universo acotado de patrimonios de ocho cifras. Esa barrera se desmoronó con la llegada de Next Neuquén, un desarrollo de la firma NLK Developers que se ofrece, de forma fraccionada a través de Crowdium .

El proyecto propone la adquisición de unidades de pozo en el edificio en construcción en el barrio Santa Genoveva . Su ubicación no es accesoria: a metros del Polo Universitario y de las sedes del Poder Legislativo y Judicial, captura simultáneamente a tres segmentos de demanda con escasa oferta y alta capacidad de pago, ejecutivos petroleros, profesionales locales con expediente y turismo corporativo.

Los datos hablan con una claridad inusual. Cada semana arriban a la provincia, como mínimo, 15 familias provenientes del norte del país , atraídas por los salarios del sector hidrocarburífero y un mercado laboral que, lejos de saturarse, profundiza su expansión. La migración interna ya no es coyuntural: se convirtió en un patrón estructural que tensiona la oferta habitacional y empuja los precios al alza con una persistencia que pocos mercados del país pueden exhibir.

El metro cuadrado en Neuquén capital se ubica hoy en torno a los US$ 2.200 para unidades usadas en el radio céntrico, y supera los US$ 3.000 para producto nuevo, una brecha que, lejos de cerrarse, se amplía con cada trimestre que la obra nueva no logra equiparar la demanda. El dato que verdaderamente desafía los manuales clásicos del real estate argentino está en el mercado locativo. Neuquén es hoy, sin matices, una de las plazas más caras del país para alquilar.

Las tasas de ocupación, según operadores del mercado, rozan niveles que en otras ciudades del país sólo se ven en temporada alta. Para el inversor que sabe leer ciclos, el patrón es inequívoco: una ciudad con migración positiva sostenida, salarios dolarizados por el sector productivo dominante y una oferta insuficiente.

Es una ecuación poco frecuente: un activo tangible, dolarizado, ubicado en una jurisdicción con vientos macroeconómicos a favor y una matriz productiva que multiplica demanda corporativa con cada nuevo pozo. La pregunta dejó de ser si conviene exponerse a Neuquén. La pregunta es cómo hacerlo de manera inteligente.

Una proptech con cicatrices y trayectoria

Crowdium acumula más de 200.000 usuarios registrados y se consolidó como la plataforma líder de crowdfunding inmobiliario en Argentina. Su arquitectura jurídica —fideicomisos particulares administrados por una fiduciaria independiente inscripta en la CNV— separa el capital de los inversores del patrimonio del administrador, una distinción técnica que en mercados emergentes adquiere relevancia estratégica.

Para la selección de Next Neuquén, la plataforma ponderó dos variables que en este tipo de operaciones suelen ser determinantes: la trayectoria del desarrollador — NLK Developers, activa desde 2015 en el cruce entre finanzas y real estate— y la microlocalización dentro de un eje de crecimiento urbano consolidado.

El diferencial está en la lógica que lo organiza. En un mercado donde la demanda corporativa no da respiro, Next Neuquén aplica el concepto de Rental Design: cada decisión de arquitectura, equipamiento y operación está calibrada para captar al ejecutivo que aterriza en la ciudad y necesita alojarse de inmediato, sin fricciones, con estándares premium. Es un edificio que se concibe, desde su primera línea de plano, como una máquina de renta.

El proyecto incorpora amenities de jerarquía —rooftop panorámico 360°, coworking, spa & wellness, SUM panorámico, áreas verdes con vegetación autóctona—, una capa tecnológica que va desde la domótica integral hasta el control de acceso por reconocimiento facial. La integración vertical, desde la concepción arquitectónica hasta la explotación, sostiene el modelo.

La arquitectura financiera: cuotapartes, fideicomiso y renta anticipada

A diferencia del esquema tradicional —comprar una unidad, financiarla con el ahorro acumulado y esperar a que el mercado haga su trabajo—, Next Neuquén vía Crowdium opera bajo una estructura de participación fraccionada mediante cuotapartes.

Los inversores adquieren una porción proporcional del fideicomiso correspondiente al capital aportado, y reciben los resultados que el conjunto genere tras la venta de las unidades una vez construidas. Esto permite capitalizar la revalorización del activo a favor del inversor.

Los parámetros del proyecto, según la información difundida por la plataforma:

Ticket mínimo: desde $1.000.000 .

desde . Horizonte de salida: 24 meses.

24 meses. Rentabilidad total estimada: 24% a 28% en dólares .

. Renta anticipada: pago trimestral equivalente al 1% en dólares desde la adquisición y durante todo el período de obra.

pago trimestral equivalente al desde la adquisición y durante todo el período de obra. Cashback: ingresos adicionales en dólares según la inversión y la etapa del fondeo.

La combinación es deliberadamente atípica: renta corriente durante la construcción —algo que el ladrillo tradicional no ofrece—, apreciación al cierre del proyecto, y una barrera de entrada que democratiza el acceso a un activo que, comprado en formato unidad, exigiría un desembolso varias órdenes de magnitud mayor.

El cupo, sin embargo, ya es acotado. La mayoría de los inversores de un proyecto anterior de la plataforma reinvirtieron su capital en Next Neuquén, reduciendo significativamente el saldo disponible para nuevo fondeo. Una señal, en sí misma, sobre la lectura que hace de este vehículo el inversor recurrente de Crowdium.