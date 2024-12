Para inversores: cuánto hay que desembolsar para instalar una franquicia de pinturería

La firma ofrece al franquiciado todo el know how no solo para la instalación del comercio sino también para su funcionamiento. El monto estimado que debe desembolsar un inversor, dependiendo del tamaño del local, ronda los $19 millones más impuestos. Por su parte, la facturación promedio anual del local está estimada en $36 millones y el recupero de la inversión está proyectado en entre 12 a 18 meses.