ARCA establece un plan de pagos de hasta 60 cuotas para este sector

Un modo accesible que recibe este grupo de personas, para poder completar el régimen de abono que establece el organismo tributario.

La entrada en vigencia de la Resolución General 5858 se producirá desde su publicación en el Boletín Oficial

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) puso en marcha un régimen especial de facilidades de pago destinado a establecimientos de salud con internación. La medida busca ofrecer una herramienta para la regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social correspondientes a clínicas y sanatorios alcanzados por la normativa.

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La reglamentación reconoce la relevancia de los establecimientos asistenciales con internación dentro del sistema sanitario. La resolución sostiene que la continuidad de estas prestaciones posee una importancia especial para la salud pública, debido a los servicios esenciales que brindan a la comunidad.

Las autoridades también señalaron que la situación económica y financiera del sector justificó la adopción de medidas específicas. El nuevo esquema apunta a ofrecer una alternativa para ordenar deudas pendientes sin afectar el funcionamiento de las instituciones médicas comprendidas en el programa.

El beneficio alcanza a las obligaciones vencidas y a las multas aplicadas hasta el 31 de mayo de 2026 inclusive . La adhesión al régimen no contempla reducciones de intereses ni elimina sanciones vinculadas con las deudas regularizadas.

Cómo facilita ARCA el pago de deudas para clínicas y sanatorios

La normativa establece que podrán incorporarse obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, junto con sus respectivos accesorios. El alcance también incluye retenciones y percepciones impositivas pendientes de cancelación. El régimen incorpora además obligaciones aduaneras vinculadas con tributos de importación o exportación y liquidaciones relacionadas con esos conceptos. La cobertura contempla también los intereses asociados a esas deudas.

ARCA dispuso un esquema de financiación con condiciones específicas para los contribuyentes alcanzados. El plan permite cancelar los montos adeudados mediante cuotas mensuales consecutivas.

Las principales características del sistema son las siguientes:

El procedimiento de adhesión deberá realizarse mediante el servicio web "Mis Facilidades". Los contribuyentes deberán seleccionar la opción identificada como “Plan Especial Establecimientos de salud con internación - Obligaciones vencidas al 31/05/2026”.

El organismo indicó que la presentación quedará formalizada una vez efectuado el pago a cuenta correspondiente. El sistema notificará la aceptación del plan a través del Domicilio Fiscal Electrónico. La resolución establece que la nómina de contribuyentes habilitados será remitida por el Ministerio de Salud. Los sujetos incorporados al régimen recibirán la caracterización "481 – Establecimientos de Salud con Internación" dentro del Sistema Registral.

Los interesados deberán cumplir una serie de requisitos previos para acceder al beneficio tales como: la constitución del Domicilio Fiscal Electrónico; presentación de las declaraciones juradas correspondientes y la declaración de una CBU para el débito automático de las cuotas.

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Qué deudas excluye la reglamentación de ARCA

La resolución también detalla una serie de obligaciones, que quedan excluidas del régimen especial. Entre ellas aparecen determinadas retenciones y percepciones previsionales, anticipos, pagos a cuenta, cuotas de ART y aportes vinculados a distintos regímenes específicos de seguridad social.

El texto excluye además las cuotas de planes de facilidades de pago que se encuentren vigentes. La limitación alcanza igualmente a determinadas obligaciones relacionadas con impuestos internos y otros conceptos expresamente detallados por el organismo.

La reglamentación fija restricciones para determinados contribuyentes. Los sujetos condenados por delitos tributarios, aduaneros o vinculados con incumplimientos fiscales no podrán incorporarse al esquema cuando exista una sentencia firme y la condena permanezca vigente.

La prohibición también alcanza a determinadas personas jurídicas cuyos directivos registren condenas relacionadas con infracciones tributarias o aduaneras. La medida comprende además a responsables solidarios y garantes de obligaciones incluidas en otros regímenes específicos.

ARCA determinó que la caducidad del plan operará automáticamente ante determinados incumplimientos. El beneficio perderá vigencia cuando existan dos cuotas consecutivas o alternadas impagas luego de los plazos previstos por la resolución. También se producirá la caducidad cuando permanezca sin cancelar la última cuota del plan durante el período establecido por la normativa. Esa situación habilitará el inicio de acciones judiciales para reclamar el saldo pendiente.

La reglamentación establece que los contribuyentes podrán adherir al régimen desde el 9 de junio hasta el 30 de septiembre de 2026 inclusive. El acogimiento al plan implicará además la renuncia a acciones o derechos de repetición vinculados con los períodos y montos incorporados en la regularización.