Pudo ser millonario, pero su equipo de fútbol no se lo permitió: perdió casi todo por una insólita razón

Se trata de un hincha del equipo español Albacete , que en una serie de apuestas, decidió no confiar en el equipo de sus amores, guiándose más por la razón que por el corazón, y finalmente esta situación le jugó en contra. Sin dudas este aficionado no olvidará nunca más cómo la traición a su equipo de fútbol lo hizo perder millones de euros.

El jugador que arruinó su racha fue Jon Morcillo, anotando los 2 tantos para su equipo. A través de una videollamada, el equipo de Albacete dio a conocer la historia, y comunicó al apostador con el jugador que hizo los 2 goles, quien le dijo "perdona por los cuatro millones. Me estoy riendo, pero no me hace gracia". Ante esto, se rió y contestó: "Siempre me tira mucho el corazón, pero dije: 'voy a ir con cabeza, que siempre le meto a favor al Albacete y que llegan flojitos".