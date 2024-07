Quién es Mazzi Dumato, el multimillonario que terminó en la pobreza tras donar toda su fortuna para una noble causa

El hombre se preocupó por el bienestar de Dumato en la cárcel y procuró que siempre tenga una almohada y una cama para dormir. El nacido en Siria comenzó a comprender que ahí dentro sólo era un hombre más, no era mejor ni más que ningún otro. Posteriormente aprovechó su salida y su libertad para explorar el mundo y poder reconocerse.

El millonario de Dubai regresó a Brasil, donde tuvo otro punto de inflexión. Allí conoció a Milena quien le contó acerca de su voluntariado en Congo, África. Ella se había inscrito tras haber superado su leucemia y decidió aprovechar su vida para ayudar a la gente. Esta mujer inspiró el nuevo rumbo de la vida de Dumato y posteriormente se convirtió en su esposa.

La pareja dono gran parte de su dinero a una caridad para ayudar a los refugiados de Haití pero rápidamente reconocieron que el efectivo no bastaba. La gente necesitaba que ser escuchada y que les presten atención.

Embed - MILLIONAIRE GIVES Away MONEY and LIVES in VW Van